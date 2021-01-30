Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в С...
Главная / В мире

Валентин Катасонов о плане масона Аттали: Заговор осуществляется на наших глазах

30 января 2021, 14:30  •  69 • В мире
Доктор экономических наук Валентин Катасонов указывает, что нынешнее время с пандемией, идеей внедрения COVID-паспортов, добровольным отказом от прав и свобод было просчитано заранее. И это не конспирология, а концепция (или даже заговор), которую открыто излагал французский политик, масон и фанатичный идеолог глобализации Жак Аттали.
Французский экономист, политический деятель Жак Аттали широко известен в узких кругах. В отличие от Билла Гейтса, которого поминают "незлым, тихим словом" из-за идей тотальной вакцинации и чипизации, французский идеолог глобализации открыто высказывал своё видение концепции мира на заре 1980-х.
Ещё в 1979 году он в телеэфире изложил концепцию диктатуры здоровья и предложил внедрить соответствующие паспорта для контроля над людьми.
"Мы установим абсолютную форму диктатуры, при которой каждый пожелает добровольно ("свободно") соответствовать установленным нормам. Эта новая форма тоталитарного общества создаётся с помощью медицины, принятых понятий добра и зла, отношения к смерти", - вещал Аттали.
Фактически, пишет в своей статье на сайте Фонда стратегической культуры профессор Валентин Катасонов, главная идея масона в том, что человек должен сознательно стать рабом мирового правительства. Новая жизнь будет построена по образцу Третьего рейха, и, по мнению Аттали, это идеал общественного устройства.
Чтобы построить его в действительности, гражданам следует проявить "альтруизм", что значит согласиться на ограничения демократии, а экономику сместить в сторону "ориентированных на жизнь отраслей". По мнению француза, не встраивающихся в эту парадигму работников "мёртвых" отраслей (к примеру, из авиа-, автостроения) следует перебросить в эту "экономику жизни".
Обо всей этой концепции Аттали говорит открыто и не первый год. В начале "нулевых" он даже выпустил книгу, где описывает первые полвека будущего столетия.
Согласно этому сценарию для наступления мира будущего Америка как мировой лидер должна пасть, ТНК - ещё больше распространить своё влияние, в итоге всё закончится большой и затяжной войной.
Но после этого, убеждён масон, наступит новый справедливый порядок. Правда, представление об этом строе размыто, гарантий будущего "рая" нет, указывает Катасонов. И при этом заговор, который провозглашал глобалист, воплощается у нас на глазах.
В конце 2020-го Жак Аттали в одном из интервью рассказал, что этап заката Америки как великой державы уже завершен. Фактически, по его подсчётам, это прошло даже на пять лет раньше, чем ожидалось. Пандемия тоже внесла свои коррективы в привычную жизнь, сведя на нет все достижения по правам и свободам, отвоёванные человечеством.
То есть, констатирует Катасонов, всемирная перестройка даже идёт с опережением "графика" Жака Аттали. "Открытый заговор осуществляется", - резюмировал профессор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
30 января 2021, 06:15
Американцы выкрали русский "Панцирь" из Ливии. Секретная миссия вызвала только один вопрос
30 января 2021, 02:35
Литва не желает знать, сколько поляков проживает в стране
30 января 2021, 06:15
Евросоюз как главный форпост глобализма. Новая экономическая стратегия
30 января 2021, 02:35
Хартия имама. Французское государство не контролирует ислам
30 января 2021, 02:35
Новое правительство Эстонии определилось – русские школы подлежат ликвидации
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
30 января 2021, 06:15
Американцы выкрали русский "Панцирь" из Ливии. Секретная миссия вызвала тол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.