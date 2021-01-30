Валентин Катасонов о плане масона Аттали: Заговор осуществляется на наших глазах

Французский экономист, политический деятель Жак Аттали широко известен в узких кругах. В отличие от Билла Гейтса, которого поминают "незлым, тихим словом" из-за идей тотальной вакцинации и чипизации, французский идеолог глобализации открыто высказывал своё видение концепции мира на заре 1980-х.

Ещё в 1979 году он в телеэфире изложил концепцию диктатуры здоровья и предложил внедрить соответствующие паспорта для контроля над людьми.

"Мы установим абсолютную форму диктатуры, при которой каждый пожелает добровольно ("свободно") соответствовать установленным нормам. Эта новая форма тоталитарного общества создаётся с помощью медицины, принятых понятий добра и зла, отношения к смерти", - вещал Аттали.

Фактически, пишет в своей статье на сайте Фонда стратегической культуры профессор Валентин Катасонов, главная идея масона в том, что человек должен сознательно стать рабом мирового правительства. Новая жизнь будет построена по образцу Третьего рейха, и, по мнению Аттали, это идеал общественного устройства.

Чтобы построить его в действительности, гражданам следует проявить "альтруизм", что значит согласиться на ограничения демократии, а экономику сместить в сторону "ориентированных на жизнь отраслей". По мнению француза, не встраивающихся в эту парадигму работников "мёртвых" отраслей (к примеру, из авиа-, автостроения) следует перебросить в эту "экономику жизни".

Обо всей этой концепции Аттали говорит открыто и не первый год. В начале "нулевых" он даже выпустил книгу, где описывает первые полвека будущего столетия.

Согласно этому сценарию для наступления мира будущего Америка как мировой лидер должна пасть, ТНК - ещё больше распространить своё влияние, в итоге всё закончится большой и затяжной войной.

Но после этого, убеждён масон, наступит новый справедливый порядок. Правда, представление об этом строе размыто, гарантий будущего "рая" нет, указывает Катасонов. И при этом заговор, который провозглашал глобалист, воплощается у нас на глазах.

В конце 2020-го Жак Аттали в одном из интервью рассказал, что этап заката Америки как великой державы уже завершен. Фактически, по его подсчётам, это прошло даже на пять лет раньше, чем ожидалось. Пандемия тоже внесла свои коррективы в привычную жизнь, сведя на нет все достижения по правам и свободам, отвоёванные человечеством.

То есть, констатирует Катасонов, всемирная перестройка даже идёт с опережением "графика" Жака Аттали. "Открытый заговор осуществляется", - резюмировал профессор.