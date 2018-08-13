Валентин Катасонов: Это не просто санкции, это война

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Тема экономических санкций США против России стала одной из главных в российских СМИ с 2014 года; для американских СМИ она вышла на первый план с приходом в Белый дом Дональда Трампа.

3 августа 2017 года Трамп подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР («О противодействии противникам США посредством санкций», CAATSA). Предусматривались ограничения по части сотрудничества вооружённых сил, спецслужб и военно-промышленных комплексов России и США, а также получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитов на Западе. Были заложены также возможности противодействия строительству трубопровода «Северный поток - 2».

Закон CAATSA предусматривал подготовку в течение полугода списка физических лиц в окружении президента Российской Федерации, влияющих на принятие Кремлём нежелательных для Вашингтона решений. Была поставлена задача составления списка компаний и других юридических лиц Российской Федерации, действия которых могут создавать угрозу национальной безопасности США. Теперь правительство США должно регулярно (раз в год) представлять Конгрессу США чёрные списки физических и юридических лиц РФ с сопутствующей информацией по каждому фигуранту (счета и иные активы, деловые связи и т. п.).

29 января 2018 г. Вашингтон опубликовал «Кремлёвский доклад», содержавший список физических лиц Российской Федерации, в который попали 210 человек, распределённые по разделам: «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». У «Кремлёвского доклада» имеется и закрытая часть, предназначенная только для членов Конгресса США.

В марте 2018 года Вашингтон дополнил санкционные списки новыми фигурантами (13 человек и три компании) по обвинению во вмешательстве в американские выборы. В том же месяце списки были пополнены ещё шестью физическими лицами (сотрудники ФСБ и ГРУ) за их якобы причастность к атакам с использованием электронного вируса NotPetya. Тогда же произошла массовая высылка российских дипломатов из США (60 человек). Под давлением Вашингтона высылку российских дипломатов провели также 14 стран-членов ЕС плюс Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина. Основанием высылки стала надуманная история об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Следующим ударом был обнародованный Вашингтоном 6 апреля 2018 года новый чёрный список, включавший 17 российских официальных лиц, 7 бизнесменов и 14 компаний. Только две из этих компаний были государственными («Рособоронэкспорт» и «Российская финансовая корпорация»). Остальные частные: «Агрохолдинг Кубань», B-Finance Limited, EN+ Group, «Ренова», «Газпром бурение», «ЭнПиВи Инжиниринг», «Ладога Менеджмент», «ГАЗ», «Русал», «Базовый элемент», «Евросибэнерго», «Русские машины». Физические лица: олигархи Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.

В мае и июне санкционные списки Вашингтона пополнялись новыми российскими физическими и юридическими лицами. Параллельно действуют секторальные санкции. Ещё до прихода в Белый дом Трампа были приняты санкционные меры против трёх ключевых секторов российской экономики – энергетического, оборонно-промышленного и финансово-банковского. Это означает, что ограничения и запреты распространяются на все компании указанных секторов, в том числе не включённые в чёрные списки.

Прессинг Вашингтона нарастает. В начале августа стало известно о внесении в Сенат США проекта «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля, 2018». Подготовивший законопроект сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал предлагаемые меры «самыми жёсткими» из всех санкций, принимавшихся до сих пор против России. Планируется ввести ограничительные меры против государственных долговых бумаг РФ, будет запрещено участие американцев в проектах добычи нефти российскими компаниями, ограничен импорт урана из России.

8 августа пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт заявила о подготовке новых санкций против России, которые вступят в силу 22 августа и ограничат поставку в Россию промышленного оборудования из США (электроники, калибровочного оборудования, газотурбинных двигателей). Речь идёт об американском экспорте в несколько сотен миллионов долларов. Санкциями могут быть также затронуты товары двойного назначения, используемые в космонавтике, авиации, энергетике.

Сейчас санкционный прессинг на Москву осуществляется и по линии Конгресса, и по линии администрации США. При этом возможности американского президента в принятии решений по вопросам антироссийских санкций сегодня гораздо меньшие, чем при Обаме. Многие конгрессмены и чиновники подозревают Трампа в чрезмерной «мягкости» по отношению к Москве.

Многие российские СМИ преподносят тему экономических санкций как неожиданность, прямо по присказке: «Никогда такого не было, и вот опять» (приписывают В.С. Черномырдину). В том-то и дело, что такое уже было. И было давно. И почти никогда не прекращалось.

На протяжении более столетия отношения двух стран характеризовались почти непрерывным давлением Вашингтона на Россию с помощью экономических санкций. Первая попытка была предпринята в 1911 году банкиром Якобом Шиффом, который пытался диктовать Петербургу свои условия, требуя предоставления евреям, проживавшим в Российской империи, дополнительных прав. Шифф угрожал, что невыполнение его требований приведёт к отказу от пролонгации российско-американского торгового соглашения 1832 года. В конечном счёте соглашение не было пролонгировано; это был первый случай применения Вашингтоном экономической санкции против России.

Полоса непрерывных и всё более жестких санкций против России началась сразу после Октябрьской революции 1917 года. Большевики заявили, что отказываются от долгов по кредитам и займам, которые получали царское и временное правительства. Были сделаны также заявления о национализации внешней торговли (введение государственной торговой монополии) и национализации предприятий и других активов, принадлежавших иностранным инвесторам.

В конце 1917 – начале 1918 года Западом была установлена морская и торговая блокада против Советской России и прерваны с ней дипломатические отношения. Затем стала вводиться кредитная блокада. Некоторое время действовала даже золотая блокада (запрет на поставку в Советскую Россию товаров в обмен на золото). СССР находился в жесточайших тисках экономических санкций, что и подтолкнуло к проведению курса на индустриализацию в период 1929-1941 годов. За это время в стране было построено 9600 предприятий, создан единый народнохозяйственный комплекс; Советский Союз достиг экономической независимости (покрытие внутренних потребностей за счёт импорта к началу Великой Отечественной войны составляло доли одного процента).

На период Второй мировой войны между США и СССР установились союзнические отношения, санкций не было (действовала даже программа ленд-лиза), но с началом холодной войны экономические санкции возобновились (подробнее об этом в моей книге «Россия и Запад в ХХ веке. История экономического противостояния и сосуществования». М.: Институт русской цивилизации, 2015. – 736 с.).

Иногда думают, что после ликвидации СССР и появления нового государства Российская Федерация американские санкции на него уже не распространялись. Это не так. Например, закон Джексона-Вэника, принятый Конгрессом США в 1974 году, отменял режим наибольшего благоприятствования в советско-американской торговле (устанавливал высокие таможенные пошлины в отношении товаров из СССР). Основанием для принятия данного закона были ограничения на выезд евреев за границу. Рухнул Советский Союз, исчезли любые ограничения на выезд за рубеж, а закон Джексона-Вэника продолжал действовать в отношении Российской Федерации вплоть до 2012 года! Он и сейчас бы действовал, если бы его не заменили на «Акт Магнитского».

В послевоенный период против СССР применялись американские ограничения и запреты по «спискам КОКОМ» (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю). В эти списки включались высокотехнологические товары, запрещённые для экспорта в Советский Союз компаниями не только США, но и их союзников. «Списки КОКОМ» продолжали действовать и против Российской Федерации, их отменили лишь в 1994 году. Однако через два года, в 1996 году, появились другие списки, ставшие результатом договорённостей США и их союзников (всего 33 государства) в голландском городе Вассенар. Для этой группы стран Россия, пока она существует, остаётся «подозрительным» государством.

Сегодня количество перешло в качество. От отдельных точечных и секторальных санкций Вашингтон перешёл к экономической войне. Она не ограничивается экономическими санкциями. Задействован широкий арсенал средств и методов. Например, манипулирование с помощью команд из Вашингтона рейтинговыми оценками «большой тройки» рейтинговых агентств (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s) может активизировать отток капитала из России и спровоцировать серьёзное падение рубля. Российские компании и банки могут быть подвергнуты судебным санкциям за нарушения разного рода международных соглашений и конвенций. В последние годы финансовые регуляторы США (Минюст, Комиссия по ценным бумагам и др.) неплохо потренировались на европейских банках, обложив их многомиллиардными штрафами за такие нарушения. Сегодня большая часть российских банков попала под контроль Налоговой службы США, которая требует от них соблюдения требований американского закона FATCA (Акт о налогообложении иностранных счетов), что тоже чревато крупными штрафами и даже блокированием операций.

С учётом более чем вековой истории экономических санкций против Российской империи, Советской России, СССР и Российской Федерации можно уверенно сказать: введенные против РФ в 2014-2018 гг. экономические санкции вряд ли будут сняты, а вероятность введения ещё более жёстких санкций очень высока. Можно ожидать новых действий Вашингтона и на тех направлениях, которые с экономическими санкциями напрямую не связаны, но где существуют эффективные методы ведения экономической войны.

Валентин Катасонов

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