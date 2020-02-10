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Валенса сравнил требования Польши о репарациях с утерянными "молодыми годами"

10 февраля 2020, 09:40  •  79 • Политика
Бывший президент Польши Лех Валенса сравнил требования Варшавы о репарациях со своими утерянными "молодыми годами", которые уже не вернуть. Поэтому он призвал польскую сторону двигаться дальше и наладить диалог с Россией.
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал абсурдные действия Варшавы, которая намерена добиваться выплаты компенсации от России за "ущерб", который был нанесён стране в годы Второй мировой войны. При этом политик высказал готовность приехать в Москву, чтобы принять участие в приуроченных к 75-летию Победы мероприятиях.
Ранее глава МИД Польши Павел Яблонский заявил о том, что польская сторона имеет "безоговорочное право" требовать репараций от России. Валенса же призвал стороны двигаться вперед, развивая диалог и вместе решать накопившиеся проблемы.
"Это все равно как если бы я требовал вернуть мне мои молодые годы. Они уже прошли", - заявил он.
До этого Валенса призвал Польшу признать, что нацистский лагерь Освенцим освободили советские войска. Он также считает ошибкой решение польской стороны не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные к годовщине события, передаёт "Парламентская газета".

Позиция России

Ранее российский лидер Владимир Путин, опираясь на архивные документы, рассказал о том, что в 1938 году посол Польши Юзеф Липский поддержал идею Адольфа Гитлера, предлагавшего высылать евреев на уничтожение в Африку. Более того, дипломат призывал поставить лидеру нацистской Германии памятник.
"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - дал оценку этому Путин.
Президент России последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе. На пресс-конференции в декабре он сообщил о том, что готовится посвятить данной проблеме целую статью.
"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.
Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.

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