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Валенки и шелкография: 15 ярких фото с пресс-конференции Путина
19 декабря 2019, 21:54 • 26 • В России
Как только не пытались журналисты привлечь внимание президента. Многие специально пришли в ярких пиджаках и рубашках. Самый популярный цвет одежды на встрече — красный. Еще один способ попасть в поле зрения Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова — таблички.
Давайте посмотрим, что же писались на своих плакатах репортеры.
Красный пиджак. Красная помада. И самая важная для любого президента надпись: про будущее его страны. Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Представители телеканала "Радуга" из Подмосковья привезли знаменитый павловопосадский платок. С изображением президента…Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Сразу десять журналистов выложили из табличек слово: «Астрахань». Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
А тут совсем загадочная надпись: «Путин президент армян». Теперь думай, что журналистка имела в виду. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
«Народ обойдется без слуг» Это каких? Депутатов? Или тут речь про Зеленского и его партию? Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
«Я только спросить!» Ха! Так тут все собрались за этим. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Загрязнение воды. Мусорные полигоны. Экология — одна из самых больных и популярных тем пресс-конференции. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
И Есенину здесь нашлось место. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Болгарский журналист попытался подарить Путину икону с изображением святого - покровителя славянских народов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
От королевы в короне королевский вопрос.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А кто-то, наверное, хотел и в любви признаться…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Такой столбик можно смело поставить на границе с Белоруссией.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Донбасс сегодня вспоминали много раз. Но проблема, увы, далека от решения… Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Мелькнул в этот день и легендарный «Вятский квас». Когда-то именно благодаря пресс-конференции Путина этот бренд раскрутился на всю страну.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Дайте яду». Что тут еще добавишь? Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Самая упоминаемая тема — грядущий юбилей победы. Но где-то, видимо, продолжают обижать ветеранов. Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Журналисты, знайте: самый действенный способ задать вопрос Путину — поднять газету «Комсомольская правда».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания
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