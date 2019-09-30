Валдайский кворум: клуб готовит рекомендации руководству страны

«Заря Востока и мировое политическое устройство» станут ключевыми темами ежегодного 16-го заседания Валдайского клуба , которое пройдет в Сочи с 30 сентября по 3 октября. В этот раз его участники попытаются ответить на вопрос, как меняется мир, в котором стремительно растет роль стран Азии, а также определить место, которое в этих процессах занимает Россия . В заседании клуба планируют принять участие лидеры РФ, Азербайджана, Казахстана, Филиппин и Иордании. Как рассказали «Известиям» организаторы мероприятия, в 2019 году работа форума будет носить не теоретический, а научно-практический характер, цель которой — выработка рекомендаций для руководства страны .

Новая иерархия

Очередное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» обещает стать одним из самых статусных и насыщенных в своей истории. За четыре дня пройдут девять основных и три специальных сессии форума, в одной из которых примет участие Владимир Путин. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на дискуссионной панели с главой России выступят президенты Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Родриго Дутерте, а также король Иордании Абдалла Второй .

Кроме того, в числе статусных участников с российской стороны на «Валдае» ждут зампреда правительства Максима Акимова, главу МИД Сергея Лаврова, министра энергетики Александра Новака, руководителя Минэкономразвития Максима Орешкина, глав Башкирии и Дагестана — Радия Хабирова и Владимира Васильева. Новинкой форума в нынешнем году станет непосредственное участие действующих российских политиков в панельных дискуссиях, пояснили «Известиям» в пресс-службе клуба.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Также запланировано прибытие в Сочи замминистра иностранных дел Египта Мохаммеда Эль-Бадри, зампреда комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, экс-президента Афганистана Хамида Карзая, министра иностранных дел Монголии Дамдина Цогтбаатара, бывших премьер-министра Пакистана Шауката Азиза и замгенсека ООН Жана-Мари Геэнно. Всего в работе клуба примут участие свыше 140 экспертов из четырех десятков стран.

Как рассказал «Известиям» председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, тема Востока в 2019 году стала основной неслучайно.

— Мир радикально меняется. Очень сильно меняется роль широко понимаемого Востока — если хотите, Евразии. Это огромное пространство, которое развивается очень динамично. С другой стороны, изменился и мировой вес западных держав . Когда-то большая семерка создавала больше 70% ВВП, а сегодня она имеет около 40%, — пояснил эксперт.

Не исключено, что сегодня миру стоит забыть о разделении на Восток и Запад , отметил он.

— Всё очень относительно. И, может быть, нам уже нужна новая мировая иерархия, новая система регулирования, потому что взаимозависимость в мире растет, а системы нет , — отметил Быстрицкий.

Пора взрослеть

Какое место в этой системе координат займет Россия, политики и эксперты обсудят на первой основной сессии клуба «Стратегическая картина мира: восточный ракурс». На ней будет представлен традиционный доклад «Валдая». В этом году он получил название «Пора взрослеть, или Оправдание анархии. Как отсутствие мирового порядка может способствовать ответственному поведению государств» . Авторы документа выдвигают гипотезу, что мировой системе уже не стоит ждать упорядоченности — нужно быть готовыми выживать и развиваться в хаотической среде .

Специальные сессии на «Валдае» впервые будут посвящены новым направлениям работы клуба. Так, на сессии «Мировые энергетические рынки: как избежать нестабильности и обеспечить баланс интересов» эксперты обсудят изменение структуры мировых энергетических рынков. «Африка: перспективы, возможности, риски, угрозы» станет мостиком к первому в истории саммиту «Россия–Африка», который пройдет в Сочи с 22 по 25 октября. Об исламе из первых уст гости форма услышат на спецсессии «Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние», в которой примут участие главы Дагестана и Башкирии.

Владимир Путин на форуме «Валдай» в Сочи, 2017 Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Директор по научной работе фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов считает важным и неизбежным влияние Востока на Россию. Именно эта тема сейчас доминирует в мировой повестке, а подъем Китая и связанные с этим события в Азии заставляют Москву делать приоритетным именно восточное направление , пояснил он «Известиям».

— Там происходят реальные процессы, а на западном направлении больше эмоций и всякого рода театральных представлений . Поэтому мы решили сделать темой весь широкий Восток. В нее вмещается почти всё важное, что сегодня происходит в мире, — говорит эксперт.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, напротив, уверен, что вопрос о повороте России на Восток пока не стоит воспринимать однозначно.

— Была ситуация в первые годы XXI века, когда наши внешнеэкономические связи монополизировались одной большой экономикой. 60% торговли приходилось на ЕС, сейчас эта доля сократилась до 40 с небольшим. Это нормальный процесс диверсификации. И мне кажется, что сама постановка вопроса, что мы должны куда-то поворачиваться и кому-то принадлежать, непродуктивна , — сказал эксперт «Известиям».

По его мнению, сегодня главная задача России — максимальная диверсификация собственных связей.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— В Азии нужно тоже не замыкаться на одной стране. Именно поэтому предпринимаются усилия по развитию отношений с Японией, АСЕАН, Южной Кореей и так далее, — подчеркнул Василий Кашин.

Кроме того, важно наконец уйти от противопоставления Запада и Востока , отметил председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

— США или Франция не стали слабее, чем десять лет назад. Просто страны Востока развиваются быстро и самостоятельно. Мы надеемся, что столкновения можно избежать. Если Восток сумеет решить свои проблемы, то он в каком-то смысле станет мировым полигоном новых отношений, — заверил эксперт.