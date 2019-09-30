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Валдайский кворум: клуб готовит рекомендации руководству страны
30 сентября 2019, 03:54 • 26 • Политика
«Заря Востока и мировое политическое устройство» станут ключевыми темами ежегодного 16-го заседания Валдайского клуба, которое пройдет в Сочи с 30 сентября по 3 октября. В этот раз его участники попытаются ответить на вопрос, как меняется мир, в котором стремительно растет роль стран Азии, а также определить место, которое в этих процессах занимает Россия. В заседании клуба планируют принять участие лидеры РФ, Азербайджана, Казахстана, Филиппин и Иордании. Как рассказали «Известиям» организаторы мероприятия, в 2019 году работа форума будет носить не теоретический, а научно-практический характер, цель которой — выработка рекомендаций для руководства страны.
Новая иерархия
Очередное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» обещает стать одним из самых статусных и насыщенных в своей истории. За четыре дня пройдут девять основных и три специальных сессии форума, в одной из которых примет участие Владимир Путин. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на дискуссионной панели с главой России выступят президенты Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Родриго Дутерте, а также король Иордании Абдалла Второй.
Кроме того, в числе статусных участников с российской стороны на «Валдае» ждут зампреда правительства Максима Акимова, главу МИД Сергея Лаврова, министра энергетики Александра Новака, руководителя Минэкономразвития Максима Орешкина, глав Башкирии и Дагестана — Радия Хабирова и Владимира Васильева. Новинкой форума в нынешнем году станет непосредственное участие действующих российских политиков в панельных дискуссиях, пояснили «Известиям» в пресс-службе клуба.
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Также запланировано прибытие в Сочи замминистра иностранных дел Египта Мохаммеда Эль-Бадри, зампреда комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, экс-президента Афганистана Хамида Карзая, министра иностранных дел Монголии Дамдина Цогтбаатара, бывших премьер-министра Пакистана Шауката Азиза и замгенсека ООН Жана-Мари Геэнно. Всего в работе клуба примут участие свыше 140 экспертов из четырех десятков стран.
Как рассказал «Известиям» председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, тема Востока в 2019 году стала основной неслучайно.
— Мир радикально меняется. Очень сильно меняется роль широко понимаемого Востока — если хотите, Евразии. Это огромное пространство, которое развивается очень динамично. С другой стороны, изменился и мировой вес западных держав. Когда-то большая семерка создавала больше 70% ВВП, а сегодня она имеет около 40%, — пояснил эксперт.
Не исключено, что сегодня миру стоит забыть о разделении на Восток и Запад, отметил он.
— Всё очень относительно. И, может быть, нам уже нужна новая мировая иерархия, новая система регулирования, потому что взаимозависимость в мире растет, а системы нет, — отметил Быстрицкий.
Пора взрослеть
Какое место в этой системе координат займет Россия, политики и эксперты обсудят на первой основной сессии клуба «Стратегическая картина мира: восточный ракурс». На ней будет представлен традиционный доклад «Валдая». В этом году он получил название «Пора взрослеть, или Оправдание анархии. Как отсутствие мирового порядка может способствовать ответственному поведению государств». Авторы документа выдвигают гипотезу, что мировой системе уже не стоит ждать упорядоченности — нужно быть готовыми выживать и развиваться в хаотической среде.
Специальные сессии на «Валдае» впервые будут посвящены новым направлениям работы клуба. Так, на сессии «Мировые энергетические рынки: как избежать нестабильности и обеспечить баланс интересов» эксперты обсудят изменение структуры мировых энергетических рынков. «Африка: перспективы, возможности, риски, угрозы» станет мостиком к первому в истории саммиту «Россия–Африка», который пройдет в Сочи с 22 по 25 октября. Об исламе из первых уст гости форма услышат на спецсессии «Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние», в которой примут участие главы Дагестана и Башкирии.
Владимир Путин на форуме «Валдай» в Сочи, 2017
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Директор по научной работе фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов считает важным и неизбежным влияние Востока на Россию. Именно эта тема сейчас доминирует в мировой повестке, а подъем Китая и связанные с этим события в Азии заставляют Москву делать приоритетным именно восточное направление, пояснил он «Известиям».
— Там происходят реальные процессы, а на западном направлении больше эмоций и всякого рода театральных представлений. Поэтому мы решили сделать темой весь широкий Восток. В нее вмещается почти всё важное, что сегодня происходит в мире, — говорит эксперт.
Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, напротив, уверен, что вопрос о повороте России на Восток пока не стоит воспринимать однозначно.
— Была ситуация в первые годы XXI века, когда наши внешнеэкономические связи монополизировались одной большой экономикой. 60% торговли приходилось на ЕС, сейчас эта доля сократилась до 40 с небольшим. Это нормальный процесс диверсификации. И мне кажется, что сама постановка вопроса, что мы должны куда-то поворачиваться и кому-то принадлежать, непродуктивна, — сказал эксперт «Известиям».
По его мнению, сегодня главная задача России — максимальная диверсификация собственных связей.
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
— В Азии нужно тоже не замыкаться на одной стране. Именно поэтому предпринимаются усилия по развитию отношений с Японией, АСЕАН, Южной Кореей и так далее, — подчеркнул Василий Кашин.
Кроме того, важно наконец уйти от противопоставления Запада и Востока, отметил председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
— США или Франция не стали слабее, чем десять лет назад. Просто страны Востока развиваются быстро и самостоятельно. Мы надеемся, что столкновения можно избежать. Если Восток сумеет решить свои проблемы, то он в каком-то смысле станет мировым полигоном новых отношений, — заверил эксперт.
В случае, если странам Запада и Востока удастся решить проблемы хотя бы в Сирии, это станет невероятным успехом, уверен он. Это будет означать, что два мировых полюса способны договариваться и вместе достигать результата.
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