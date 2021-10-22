Валдайская речь Путина: Глава России предложил новую доктрину развития

Президент России предложил новую доктрину. Это доктрина умеренного консерватизма, объяснил член Валдайского клуба Дмитрий Суслов.

В мюнхенской речи президент России Владимир Путин предупреждал Запад, а в сегодняшней речи в дискуссионном клубе "Валдай" предложил новую доктрину. Такое мнение высказал член Валдайского клуба Дмитрий Суслов после выступления главы государства.

Речь идёт о знаменитой речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Тогда президент России выступил с критикой системы однополярного мира во главе с США и заявил о праве России вести суверенную политику без вмешательства в неё со стороны западных стран.

Сходства валдайской речи с мюнхенской Суслов видит в том, что президент России очень чётко дал понять, что мир находится в предвоенном состоянии. Было сказано, что на сегодняшний день противоречия в мире достигли такой остроты и такого накала, при которых в предыдущие эпохи возникали мировые войны. И если бы не наличие ядерного оружия, то новая мировая война уже бы началась.

В мюнхенской речи Путин предупреждал, а в сегодняшней речи предложил новую доктрину. Доктрину умеренного консерватизма.

- прокомментировал Дмитрий Суслов нынешнюю речь президента России в дискуссионном клубе "Валдай".

Он отметил, что данная доктрина - это не только набор неких ценностей, но и весьма оптимальный подход к решению фундаментальных проблем и противоречий, которые на сегодняшний день в мире есть. Это касается и климата, и энергетики, и межгосударственных отношений, и гонки вооружений, но и, конечно же, ценностей.

Под умеренным консерватизмом понимается применение принципа "Не навреди" применительно к основам политического курса. В предстоящий период мирового переустройства, исход которого ещё неизвестен, умеренный консерватизм - это самая разумная линия поведения, считает глава государства.

Консерватизм - это не то, что мешает идти вверх и вперёд, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу,

- процитировал Владимир Путин русского философа Николая Бердяева.

При этом он отметил, что разумный консерватизм, как и любая идея в принципе, может превратиться в обузу, если действовать неаккуратно.