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Вал военных ЧП: Истерика из-за "российской угрозы" ударила по НАТО
24 июля 2020, 16:05 • 152 • Политика
В пылу "противостояния" с Россией НАТО и Украина совершают всё больше ошибок, теряя контроль над собственными вооружениями. Так, войска украинцев и альянса накрыл буквально вал военных ЧП на фоне истерики из-за "российской угрозы", пишет Федеральное агентство новостей.
НАТО теряет военную мощь, увлёкшись "противостоянием" с Россией. Так, в войсках альянса участились ЧП, которые лишают армию военной мощи, пишет ФАН. В частности, автор статьи утверждает, что НАТО потерял контроль над собственными вооружениями.
Так, едва ли не каждый месяц в 2019 году происходили пожары на кораблях НАТО и Украины, а истребители F-16, F-22 и F-35 постоянно терпели крушения. Ситуация не изменилась и в 2020 году, отмечает автор материала. Уже в 2020 году горели французская многоцелевая атомная подводная лодка Perle (S606) и американский УДК Bonhomme Richard (LHD-6).
Кроме того, ущерб армии НАТО нанесли танковые учения. Так, украинский военнослужащий потерял ориентировку и вместо мишени ударил по другой боевой машине пехоты своего подразделения, что привело к гибели его командира.
Автор статьи делает вывод, что НАТО и Украина не способны справиться с этими проблемами, напротив, вместо этого они всё больше истерят из-за некоей "российской угрозы", ожидая чуть ли не масштабного военного противостояния с Москвой.
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