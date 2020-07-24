Вал военных ЧП: Истерика из-за "российской угрозы" ударила по НАТО

НАТО теряет военную мощь, увлёкшись "противостоянием" с Россией. Так, в войсках альянса участились ЧП, которые лишают армию военной мощи, пишет ФАН. В частности, автор статьи утверждает, что НАТО потерял контроль над собственными вооружениями.

Так, едва ли не каждый месяц в 2019 году происходили пожары на кораблях НАТО и Украины, а истребители F-16, F-22 и F-35 постоянно терпели крушения. Ситуация не изменилась и в 2020 году, отмечает автор материала. Уже в 2020 году горели французская многоцелевая атомная подводная лодка Perle (S606) и американский УДК Bonhomme Richard (LHD-6).

Кроме того, ущерб армии НАТО нанесли танковые учения. Так, украинский военнослужащий потерял ориентировку и вместо мишени ударил по другой боевой машине пехоты своего подразделения, что привело к гибели его командира.

Автор статьи делает вывод, что НАТО и Украина не способны справиться с этими проблемами, напротив, вместо этого они всё больше истерят из-за некоей "российской угрозы", ожидая чуть ли не масштабного военного противостояния с Москвой.