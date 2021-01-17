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Вакционный шантаж: В Госдуме предупредили о последствиях

17 января 2021, 09:20  •  50 • Политика
В Госдуме выступили против принудительной вакцинации от коронавируса. "Может привести к социальной и политической напряжённости", - предупредил глава комитета по труду и социальной политике.
Предложение включить требование о вакцинации в трудовой договор не нашло поддержки в Госдуме. Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, предупредил, что подобные действия могут привести к социальной и политической напряжённости.
Речь идёт о предложении доктора медицинских наук, врача-иммунолога и специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова. Он выступил с инициативой внести в трудовой договор представителей контактных профессий обязательное требование о наличии прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. В качестве примера "контактной профессии" специалист привёл преподавателей вузов.
После этого многие справедливо отметили, что это, по сути, принудительная вакцинация. И глава комитета Госдумы по труду и социальной политике считает точно так же. Он подчеркнул, что необходимо разъяснять пользу вакцинации, а не навязывать её силой. В противном случае это приведёт к социальной и политической напряжённости.
Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания,
- сказал Ярослав Нилов в интервью "РИА Новости".
Он добавил, что усилия следует сосредоточить именно на разъяснительной работе и агитации. Но решение о вакцинации каждый должен принимать сам, подчеркнул парламентарий. Аналогичную позицию ранее выразил президент России Владимир Путин. Конституция России также предусматривает добровольный характер получения вакцины.

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