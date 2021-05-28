«Вакцины обеспечивают более надёжную защиту»: Роспотребнадзор рекомендовал привиться переболевшим COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал людям, переболевшим COVID-19, сделать прививку от коронавируса. Вакцинацию следует пройти через несколько месяцев после выздоровления. В ведомстве пояснили, что у переболевших формируется естественный иммунитет, однако пока нет точных данных о его длительности и эффективности, тогда как вакцины обеспечивают более надёжную защиту. Между тем в РФПИ сообщили, что промежуточные результаты прививочной кампании от коронавируса в Сербии подтвердили самые высокие показатели безопасности российской вакцины «Спутник V».

За минувшие сутки в России выявлено 9252 новых случая заболевания коронавирусом, 9385 человек выздоровели, 404 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (3274), Санкт-Петербурге (840) и Московской области (746).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 5 044 459 человек, из них почти 263 тыс. активных случаев. Выздоровели 4 661 234 (92,4%) человека, умерли 120 406 (2,39%). Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 137,1 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 521 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Кроме того, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендовали переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса спустя несколько месяцев после выздоровления.

«Следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёжную защиту», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не исключили возможность заболеть коронавирусом даже после прививки, однако такие случаи редки. В основном с этим сталкиваются люди, не завершившие полный курс вакцинации и не соблюдавшие рекомендованных мер предосторожности. Вместе с тем заболевание они переносят легко, без осложнений.

«Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса», — пояснили в Роспотребнадзоре.

АГН «Москва»

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При этом накануне руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что получившие оба компонента вакцины «Спутник V» даже в случае инфицирования коронавирусом не представляют опасности для других, поскольку не выделяют жизнеспособный вирус. В связи с этим может быть изучена целесообразность отказа от масок после вакцинации препаратом.

Согласно данным центра имени Гамалеи, полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 10% жителей РФ. При этом по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, к настоящему моменту в стране первым компонентом вакцины от COVID-19 привились почти 17 млн человек.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что к осени привьётся около 60% населения страны: «Правительство и всё руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования».

«Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов», — пояснял президент РФ Владимир Путин 26 мая в ходе совещания по экономическим вопросам.

В России в рамках прививочной кампании от коронавируса на данный момент используется три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как заметили в Роспотребнадзоре, все отечественные препараты от COVID-19 эффективны и безопасны.

«Спутник V» в Сербии

В ходе вакцинации от COVID-19 в Сербии подтвердились самые высокие показатели безопасности российской вакцины «Спутник V» среди всех препаратов, включённых в национальный портфель республики, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Со ссылкой на официальные данные указывается, что при использовании российской вакцины не выявлено связанных с ней серьёзных случаев нежелательных явлений, смерти и церебрального венозного паралича.

«Политические предубеждения не повлияли на свободный выбор вакцин против коронавируса для формирования национального портфеля вакцин в Сербии. Высокие показатели безопасности препарата «Спутник V» получили очередное подтверждение, в то время как включение российской вакцины в национальный портфель помогло Сербии стать европейским лидером по вакцинации населения против коронавируса. Мы ценим партнёрство с Сербией и готовы поставлять вакцину также другим странам, чтобы помочь защитить здоровье людей», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Напомним, что с 5 января в Сербии началась вакцинация населения «Спутником V». 14 апреля РФПИ и институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявили о запуске производства российской вакцины. на территории республики. Министр здравоохранения республики Златибор Лончар в интервью RT от 4 мая говорил, что первую дозу российской вакцины получили более 246 тыс. человек, обе дозы — более 172 тыс.

«У нас большой спрос на «Спутник V»: определённая часть граждан хочет привиться исключительно этой вакциной, и они ждут прибытия новых доз, чтобы попасть в очередь на российскую вакцину. С начала вакцинации 218 тыс. человек зарегистрировались с пожеланием привиться исключительно российской вакциной. И ещё есть огромное число граждан, которые выбрали «Спутник V» в качестве приоритетного варианта, но готовы в случае нехватки привиться и препаратами из других стран», — указывал он.

Сербский министр также сообщил, что до конца года планируется запустить полный цикл производства «Спутника V».

«По мнению наших специалистов, «Спутник V» не только абсолютно безопасная, но и эффективная вакцина, и ею довольны не только наши учёные, но и граждане, которые ею привились», — добавил он.

Ситуация с COVID-19 в мире

Во всём мире, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, сделано почти 1,8 млрд прививок от коронавируса. Между тем общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии достигло 169 млн. Россия по этому показателю занимает шестое место в мире, а первыми в списке идут Турция (5,2 млн), Франция (5,7 млн), Бразилия (16,3 млн), Индия (27,6 млн) и США (33,2 млн).

От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 3,5 млн человек, больше всего — в США (593,3 тыс.), Бразилии (456,7 тыс.) и Индии (318,9 тыс.).

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

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Постоянное представительство Соединённых Штатов при женевской штаб-квартире ООН призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) перейти ко второму этапу расследования происхождения коронавирусной инфекции, в том числе на территории Китая. По мнению американской стороны, первая фаза была «недостаточной и незавершённой».

В марте ВОЗ опубликовала доклад по итогам визита группы экспертов в Китай, назвав «крайне маловероятным» лабораторное происхождение коронавируса. 23 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на «доклад разведывательного сообщества США» сообщила о тяжёлой болезни трёх учёных из Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении COVID-19.

Кроме того, 27 мая издание The New York Times опубликовало материал, где говорится, что американское разведсообщество имеет некоторые сведения, которые, предположительно, могут указать на источник возникновения коронавирусной инфекции.