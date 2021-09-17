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Вакцину AstraZeneca начали делать в России: В Минпромторге объяснились
17 сентября 2021, 16:50 • 21 • Политика
В России начали производить вакцину AstraZeneca, пока для экспорта. "Всё возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами", - отметил замглавы Минпромторга.
Западную вакцину AstraZeneca начали производить в России. Однако она идёт не на внутреннее потребление, а на экспорт, поспешил уточнить замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
По его словам, производством препарата занимается русская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. При этом замминистра не исключил, что в будущем эта вакцина может пойти и на внутренний рынок России.
- приводит слова Василия Осьмакова канал "360".
При этом он заверил, что пока об использовании вакцины AstraZeneca в России речи не идёт. На данный момент всё, что производится, - уходит на продажу за границу. Речь идёт об объёме в несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно.
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