Вакцину AstraZeneca начали делать в России: В Минпромторге объяснились

В России начали производить вакцину AstraZeneca, пока для экспорта. "Всё возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами", - отметил замглавы Минпромторга.

Западную вакцину AstraZeneca начали производить в России. Однако она идёт не на внутреннее потребление, а на экспорт, поспешил уточнить замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, производством препарата занимается русская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. При этом замминистра не исключил, что в будущем эта вакцина может пойти и на внутренний рынок России.

Всё возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму,

- приводит слова Василия Осьмакова канал "360".

При этом он заверил, что пока об использовании вакцины AstraZeneca в России речи не идёт. На данный момент всё, что производится, - уходит на продажу за границу. Речь идёт об объёме в несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно.