Вакцинные туры в Россию: Песков назвал примерные сроки

Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев. В Ростуризме тоже заявили о готовности организовать вакцинные туры интуристам.

В Кремле назвали сроки начала в России вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции COVID-19. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, иностранцы смогут легально получить прививку уже в самое ближайшее время. По прикидкам пресс-секретаря, это дело одного месяца, максимум двух.

В ближайшее время,

- сказал Песков журналисту РИА Новости.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о том, что её ведомство готово в короткие сроки организовать туры для вакцинации иностранцев. Она добавила, что для удобного въезда групп иностранцев предлагается использовать механизм электронной визы, передаёт ТАСС.

Напомним, что тему вакцинации иностранных граждан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поднял президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия является единственной страной в мире, которая помогает другим странам организовать производство вакцины на их территории. Также он призвал организовать для иностранцев "вакцинные туры" в Россию, раз на это имеется такой спрос.