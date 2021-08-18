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Вакцинированные судьбу индийцев не повторят - ВОЗ

18 августа 2021, 22:35  •  34 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала официальное заявление, в котором говорится о защите от тяжёлого течения COVID-19 и смерти из-за "дельта"-штамма. Вакцинированные судьбу индийцев не повторят, утверждают эксперты.
На странице ВОЗ в Twitter велась трансляция брифинга. Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявил, что вакцинация способна предотвратить тяжёлое течение коронавирусной инфекции, а также смерть от неё, если заболевание вызвано индийским штаммом "дельта". В пользу этого утверждения говорит статистика.
"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев", - заявил Сваминатан, говоря о данных по госпитализациям и смертям пациентов с COVID-19.
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове рассказала о циркуляции "дельты" в странах с большим числом вакцинированных. Там циркуляция данного штамма вируса отмечается в сообществах, где привитых мало и где не соблюдаются меры профилактики.
Вакцинированные судьбу индийцев не повторят - такой вывод можно сделать из сообщений специалистов Всемирной организации здравоохранения. Напомним, в Индии случилась настоящая катастрофа, когда по стране распространилась мутировавшая версия SARS-CoV-2. Практически сразу появилась информация, что она легче передаётся от человека к человеку, быстрее поражает организм и вызывает более тяжёлое течение COVID-19. Из-за агрессивности штамма, позднее названного "дельтой", больницы в Индии оказались переполненными, а тела людей сбрасывали в реку Ганг, потому что кремировать их не было возможности.
Число заболевших COVID-19 в мире за всё время пандемии превысило 209 миллионов человек, умерло свыше 4,3 миллиона. Лидерами по числу инфицированных являются США, Индия, Бразилия, Индонезия, Иран. Россия на восьмом месте в этом списке.
Ранее учёный-патоморфолог профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал, что COVID-19 выявил удивительное свойство человеческого иммунитета. Врачи пока в недоумении, а потому можно говорить о "главной тайне" коронавируса.

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