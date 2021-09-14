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Вакцинирован - отдыхай три дня. За чей счёт банкет?

14 сентября 2021, 12:45  •  67 • Политика
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил министру труда России Антону Котякову, а также в Госдуму и Совет Федерации предложение предоставлять сотрудникам три оплаченных выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19. Реакция на предложение скептическая - слишком много "подводных камней".
Предложение Максима Петунина, на первый взгляд, может понравиться и простым людям, и властям. В своём письме Петунин обращает внимание на то, что сейчас, если организм человека реагирует на сделанную прививку, единственный способ "отлежаться" - получить официальный больничный. В противном случае приходится с недомоганием отправляться на работу. Это, конечно, нехорошо, но договориться с работодателем получается не у всех. Так почему бы не упростить для людей ситуацию, не сделать отгулы обязательными?
К тому же, с иной точки зрения, отгулы могут оказаться для кого-то дополнительным стимулом вакцинироваться - при этом даже исполняется категорическое требование Владимира Путина ни в коем случае никого к вакцинации не принуждать.
К сожалению, помимо плюсов в предложении Петунина просматриваются и минусы.
Первый, самый очевидный - отгулы предоставляет работодатель, он, следовательно, и оплачивает отдых своих сотрудников. Он несёт убытки, которые, согласно проекту Петунина и ИСИРГИ, никто не должен ему компенсировать. Конечно, можно и порадоваться, что государство в очередной раз заставит раскошелиться кулака-мироеда. А можно представить себе, легко ли руководителю малого бизнеса за здорово живёшь отпустить на три дня погулять (сохраняя зарплату) нужного работника, которого некем заменить - потому что нанять человека на три дня гораздо сложнее, чем на постоянную работу. Конечно, кто-то скажет - это же на случай недомогания. Но, положа руку на сердце, кто не воспользуется внезапно свалившимся оплачиваемым отпуском в половину рабочей недели? Ещё и лучше, если при этом полностью здоров (а нас ведь уверяют, что неприятные ощущения после вакцинации испытывает меньшинство привитых).
Решение важной социальной проблемы не за государственный счёт, а за счёт тех, кто и так платит налоги - увы, известная традиция. Стоит ли её развивать таким образом в ситуации, когда экономика страны едва встаёт на ноги после ковидного разорения, да к тому же с ужасом ждёт нового шока при прогнозируемой "четвёртой волне"?
Инициатива по очередному раскулачиванию бизнеса может оказаться чем-то вроде пробного камня, специально вброшенного в информационную повестку, чтобы проверить реакцию властей и общественного мнения. Именно поэтому она исходит не от одного из известных депутатов Государственной думы (это повлекло бы слишком серьёзные последствия, вплоть до официального обсуждения законодательной инициативы), а от общественного деятеля. Господин Петунин - член общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также мастер спорта по борьбе и "тренер-общественник". Интересно, что у него, среди прочих наград, есть благодарность мэра за перепрофилирование объектов здравоохранения города Москвы под центры COVID-19. Интересно, готов ли он немедленно воплотить в жизнь своё предложение в рамках собственного бизнеса?

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