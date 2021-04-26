«Вакцинацию первым компонентом прошли 11,9 млн человек»: в правительстве сообщили о ходе прививочной кампании в России

Пять российских регионов близки к победе над эпидемией коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, более 310 тыс. человек сейчас получают медпомощь по вопросам COVID-19 и подозрения на заболевание, около 110 тыс. россиян находятся на стационарном лечении. Министр подчеркнул, что власти принимают необходимые меры для недопущения роста заболеваемости в майские праздники. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вводить новые коронавирусные ограничения на праздниках не планируется и что вакцинацию первым компонентом прошли уже 11,9 млн россиян, а двумя компонентами — 7,5 млн.

Пять российских регионов близки к победе над эпидемией коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании. При этом министр не уточнил, о каких именно регионах идёт речь.

«Сегодня пять субъектов... уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своём регионе», — цитирует министра ТАСС.

«Более 310 тыс. человек сегодня получают медицинскую помощь по вопросам COVID и подозрения на новую коронавирусную инфекцию, и почти 110 тыс. человек находятся на стационарном лечении», — сообщил Мурашко.

Он подчеркнул, что Минздрав принимает все меры, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом в предстоящие майские праздники. Напомним, что указом президента России дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими.

«В целом население должно провакцинироваться и соблюдать противоэпидемические требования», — добавил Мурашко.

Рекомендации относительно предстоящего отдыха в майские праздники также опубликовал Роспотребнадзор.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам избегать больших скоплений людей, поскольку такая обстановка представляет опасность даже вне помещений. Многократное посещение гостей, напомнили в ведомстве, связано со значительным увеличением риска инфицирования.

«В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы всё же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте», — добавили в ведомстве.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга заявила, что во время майских праздников ранее принятые ограничительные меры продолжат действовать на территории всей страны, но о новых ограничениях речи не идёт.

Она пояснила, что регионы могут ослаблять действующие ограничения, исключительно исходя из ситуации с распространением COVID-19 на территории конкретного субъекта.

По словам Голиковой, в преддверии майских праздников региональным властям направили напоминание о необходимости придерживаться рекомендаций, ранее сформулированных Роспотребнадзором.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные мероприятия, которые необходимо соблюдать», — сообщила вице-премьер.

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По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 8803 новых случая коронавируса, выздоровел 6631 человек, 356 скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

С начала пандемии в РФ подтверждено 4 771 372 случая коронавируса, выздоровели 4 394 639 человек, зафиксировано 108 588 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период в стране проведено около 128,1 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 262 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 515 тыс. человек.

Ход вакцинации

В ходе брифинга Татьяна Голикова также рассказала, что первый компонент вакцины от коронавируса в России получили уже 11,9 млн граждан.

«На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошли 11,9 млн человек, двумя компонентами — 7,5 млн человек», — сказала она.

Также в понедельник, 26 апреля, было объявлено о заключении соглашения между Российским фондом прямых инвестиций и фармацевтической компанией Viscoran İlaç для производства в Турции «Спутника V». Начало выпуска препарата, зарегистрированного уже в 61 стране, ожидается в течение ближайших месяцев, сообщили в пресс-службе РФПИ.

На этом фоне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в ряде стран интервал между введением компонентов «Спутника V» может быть увеличен в случае необходимости.

«По запросу иностранных партнёров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины с ранее утверждённого 21 дня на срок до трёх месяцев», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Спутник V».

По словам учёного, увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев повысит и продлит этот эффект. Он пояснил, что в условиях исключительно высокой потребности в вакцине среди населения ряда государств это решение позволит значительно ускорить иммунизацию населения.

«Считаем, что каждый национальный регулятор может самостоятельно принимать решение о сохранении интервала между уколами в 21 день или о его продлении на срок до трёх месяцев. В Российской Федерации интервал между первой и второй дозами вакцины останется прежним», — добавил Гинцбург.