«Вакцинация занимает не менее часа»: в Москве открылась онлайн-запись на прививку от COVID-19

С 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для сотрудников сферы образования, здравоохранения и соцслужб. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, за первые пять часов на прививку записались 5 тыс. человек. В России за минувшие сутки выявлено 27 403 новых случаев COVID-19, выздоровел 28 901 пациент, умерли 569 человек.

В пятницу, 4 декабря, в Москве открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Зарегистрироваться на прививку могут медицинские сотрудники, учителя, а также работники социальных служб.

«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска. Это те, кому приходится по долгу службы чаще общаться с большим числом людей. Это работники городских, федеральных и частных медицинский организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб. Обращаю внимание, что получить прививку смогут не только врачи и педагоги. Санитар в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На портале mos.ru указывается, что для записи на бесплатную вакцинацию необходимо в каталоге услуг перейти к сервису «Запись к врачу», где в списке специальностей нужно выбрать «Вакцинация от COVID-19».

Записаться на прививку от коронавируса можно на две недели вперёд. При этом работа 70 прививочных пунктов стартует 5 декабря, они организованы на базе городских поликлиник и будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. При себе необходимо паспорт, полис ОМС и справку с работы.

«Вакцинация занимает не менее часа. На осмотр врача перед прививкой потребуется около 10 минут, еще около 15 минут займет подготовка препарата — вакцина хранится в замороженном виде (в одной ампуле пять доз) и размораживается сразу для пяти пациентов, когда они уже прошли осмотр. Наблюдение после прививки и поствакцинальный осмотр продлится 30 минут. Пациент получит сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против коронавируса», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, процесс вакцинации от коронавирусной инфекции запущен.

«За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Вместе с тем по всей стране массовая вакцинация от коронавирусной инфекции должна начаться к концу следующей недели. Соответствующее поручение 2 декабря дал президент России Владимир Путин. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 8 декабря разработать и утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны. Напомним, что вакцинация будет проходить бесплатно и на добровольной основе.

Как сообщили в Минпромторге России, в ближайшее время общий объём произведённой вакцины «Спутник V» достигнет 2 млн доз, что позволит начать вакцинацию россиян.

За последние 24 часа в 85 регионах России было выявлено 27 403 новых случая коронавирусной инфеции (в предшествовавшие этому двое суток было зафиксировано 28 145 и 25 345 заболевших).

Общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 2 402 949. При этом выздоровели 1 888 752 пациента, в том числе 28 901 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 42 176 человек. За последние сутки зарегистрировано 569 летальных исходов.

Более всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки было выявлено в Москве (6868), Санкт-Петербурге (3694), Московской (1223) и Нижегородской (496) областях.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 78,2 млн тестов на коронавирус, под наблюдением медиков остаются свыше 524 тыс. человек.

Добавим, что в мире число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило 65 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Вдобавок, количество летальных исходов преодолело показатель в 1,5 млн.

Лидируют по числу заболевших и умерших от COVID-19 Соединённых Штатов Америки — 14,1 млн и 276 тыс. Также одними из самых пострадавших от коронавируса стран являются Индия (9,5 млн выявленных случаев и 139 тыс. смертей) и Бразилия (6,4 млн и 175 тыс.).

РИА Новости

© Илья Питалев

Помимо этого, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik рассказал, какие правила нужно соблюдать заболевшему COVID-19 и лицам, проживающим рядом с ним. Он подчеркнул, что совместное пребывание в ограниченном пространстве квартиры не означает, что все обязательно переболеют.

«Он (человек с COVID-19. — RT) должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные разбежались по углам, мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой», — заявил врач.

По его словам, больной должен пользоваться «общественными местами в квартире» только после дезинфекции.

«Тогда всё будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — добавил Болибок.