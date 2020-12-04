Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано&qu...
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемон...
Озвучен срок распада Украины
Главная / В России

«Вакцинация занимает не менее часа»: в Москве открылась онлайн-запись на прививку от COVID-19

04 декабря 2020, 15:40  •  61 • В России
С 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для сотрудников сферы образования, здравоохранения и соцслужб. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, за первые пять часов на прививку записались 5 тыс. человек. В России за минувшие сутки выявлено 27 403 новых случаев COVID-19, выздоровел 28 901 пациент, умерли 569 человек.
 
РИА Новости © Кирилл Брага
 

В пятницу, 4 декабря, в Москве открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Зарегистрироваться на прививку могут медицинские сотрудники, учителя, а также работники социальных служб.

«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска. Это те, кому приходится по долгу службы чаще общаться с большим числом людей. Это работники городских, федеральных и частных медицинский организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб. Обращаю внимание, что получить прививку смогут не только врачи и педагоги. Санитар в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На портале mos.ru указывается, что для записи на бесплатную вакцинацию необходимо в каталоге услуг перейти к сервису «Запись к врачу», где в списке специальностей нужно выбрать «Вакцинация от COVID-19».

Записаться на прививку от коронавируса можно на две недели вперёд. При этом работа 70 прививочных пунктов стартует 5 декабря, они организованы на базе городских поликлиник и будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. При себе необходимо паспорт, полис ОМС и справку с работы.

«Вакцинация занимает не менее часа. На осмотр врача перед прививкой потребуется около 10 минут, еще около 15 минут займет подготовка препарата — вакцина хранится в замороженном виде (в одной ампуле пять доз) и размораживается сразу для пяти пациентов, когда они уже прошли осмотр. Наблюдение после прививки и поствакцинальный осмотр продлится 30 минут. Пациент получит сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против коронавируса», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, процесс вакцинации от коронавирусной инфекции запущен.

«За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Вместе с тем по всей стране массовая вакцинация от коронавирусной инфекции должна начаться к концу следующей недели. Соответствующее поручение 2 декабря дал президент России Владимир Путин. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 8 декабря разработать и утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны. Напомним, что вакцинация будет проходить бесплатно и на добровольной основе.

Как сообщили в Минпромторге России, в ближайшее время общий объём произведённой вакцины «Спутник V» достигнет 2 млн доз, что позволит начать вакцинацию россиян.

За последние 24 часа в 85 регионах России было выявлено 27 403 новых случая коронавирусной инфеции (в предшествовавшие этому двое суток было зафиксировано 28 145 и 25 345 заболевших).

Общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 2 402 949. При этом выздоровели 1 888 752 пациента, в том числе 28 901 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 42 176 человек. За последние сутки зарегистрировано 569 летальных исходов.

Более всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки было выявлено в Москве (6868), Санкт-Петербурге (3694), Московской (1223) и Нижегородской (496) областях.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 78,2 млн тестов на коронавирус, под наблюдением медиков остаются свыше 524 тыс. человек.

Добавим, что в мире число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило 65 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Вдобавок, количество летальных исходов преодолело показатель в 1,5 млн.

Лидируют по числу заболевших и умерших от COVID-19 Соединённых Штатов Америки — 14,1 млн и 276 тыс. Также одними из самых пострадавших от коронавируса стран являются Индия (9,5 млн выявленных случаев и 139 тыс. смертей) и Бразилия (6,4 млн и 175 тыс.).

  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Помимо этого, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik рассказал, какие правила нужно соблюдать заболевшему COVID-19 и лицам, проживающим рядом с ним. Он подчеркнул, что совместное пребывание в ограниченном пространстве квартиры не означает, что все обязательно переболеют.

«Он (человек с COVID-19. — RT) должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные разбежались по углам, мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой», — заявил врач.

По его словам, больной должен пользоваться «общественными местами в квартире» только после дезинфекции.

«Тогда всё будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — добавил Болибок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
02 декабря 2020, 07:45
«Многоцелевая и высокозащищённая»: какими преимуществами обладает российская боевая машина «Терминатор»
01 декабря 2020, 20:45
«Воспользовался возможностью лёгкие деньги получать»: в Казани задержан подозреваемый в убийствах 26 пожилых женщин
01 декабря 2020, 22:35
Автономный «Капитан»: на что способны робототехнические комплексы Инженерных войск РФ
03 декабря 2020, 17:40
«Для меня это последний день работы в компании»: правительство рекомендовало уволить Чубайса с поста главы «Роснано»
03 декабря 2020, 14:00
«Начиная с 4 декабря»: Собянин объявил об открытии в Москве записи на вакцинацию от COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное уби...
04 декабря 2020, 04:45
Задачку от ЦРУ раскусили в два счёта: "Ребята, пора перестать играть в игры"...
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2020, 21:20
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
28 ноября 2020, 02:05
МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море
29 ноября 2020, 12:55
По миру покатилась волна государственных дефолтов
28 ноября 2020, 03:00
«Грады» для русского Мариуполя
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
01 декабря 2020, 14:25
Бунт "политического самоубийцы": Разошедшуюся Санду остудили сами молдаване
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.