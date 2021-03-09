Вакцинация в Украине сорвана лоббистами «Спутника V»-Максим Степанов

Глава Минздрава Украины Максим Степанов посетовал, что в стране вакцинация индийским препаратом Covishield идёт слишком медленными темпами, которые его «не устраивают».На конец прошлой недели в планах значилось прививать от коронавируса по 10 тысяч человек в день, но пока вышли лишь на показатель в 3 тысячи привитых, пожаловался Степанов.По его словам, с начала вакцинации на Украине привили всего 19 118 человек.«Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысячи», — заявил сегодня на брифинге Степанов.Министр добавил, что в связи с этим решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы «существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни».При этом он заявил, что некие заказчики срывают на Украине эту вакцинальную кампанию в пользу препарата «страны-агрессора». По словам Степанова, за «антивакцинальной кампанией» стоят политические силы и эксперты, которые хотят, чтобы в Украине использовали вакцину российского производства «Спутник-V».Вакцину Covishield, которую получила Украина, Степанов назвал произведенной «ведущей компанией мира и ведущей страной мира».«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания. Одним из возможных заказчиков антивакцинальной истерии, в том числе, являются люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира — тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca остальные вакцины. А использовали только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», — сказал глава Минздрава.Также министр подчеркнул, что лидерами «антивакцинальной вакханалии» являются политические деятели и эксперты, которые «считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, а какая не хорошая».Отметим, сегодня стало известно, что Израиль отказывается признавать паспорта вакцинации украинцев, которые привиты Covishild. Как заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, Израиль не намерен признавать украинские сертификаты, или, как их еще называют, паспорта вакцинации, поскольку не собирается одобрять ту вакцину, которую на данный момент применяют на Украине.Напомним, что индийская вакцина это аналог препарата британской компании AstraZeneca, предназначенный для стран третьего мира в качестве гуманитарной помощи. Производство поддерживается западными грантами. «Вакцину для бедных на Украине зарегистрировали 23 февраля. Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.Ранее в ВСУ посетовали на массовый отказ бойцов ООС от вакцинации. Желание прививаться там выразили примерно 17,5% от числа, которое следовало бы вакцинировать.