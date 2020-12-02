|
Вакцинация, развязка: Россия готовится к старту масштабной иммунизации
02 декабря 2020, 20:40 • 74 • Политика
Со следующей недели в России должна начаться масштабная вакцинация врачей и учителей от коронавирусной инфекции. Сейчас в стране произведено около 2 млн доз препарата. Об этом Владимир Путин заявил во время видеоконференции по случаю открытия сразу в нескольких регионах медцентров Минобороны для лечения пациентов с СOVID-19. По мнению экспертов и политиков, даже если вакцина сработает всего на полгода, это уже будет положительным результатом, который поможет затормозить распространение болезни. При этом решение делать прививку или нет должно быть исключительно добровольным, напоминают специалисты. Между тем президент 2 декабря уделил внимание и международной повестке. Под председательством РФ в режиме видеоконференции прошел саммит стран ОДКБ, на котором в том числе затрагивался конфликт в Нагорном Карабахе и ситуация в Белоруссии.
Группы риска
Два многофункциональных медцентра, построенных Министерством обороны для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, расположились в Астраханской области. Еще два учреждения открываются в Пскове и Североморске. При этом в Пскове создан первый специализированный детский центр, отметил Владимир Путин. По его словам, в этом месяце также войдет в строй больница в Южно-Сахалинске.
— В общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители, строители Минобороны построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией. Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощи, где особенно нужны дополнительные койки, современное оборудование, лекарства и, конечно, квалифицированные медики, — заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что их общая мощность — 3165 коек. По его словам, более чем за полгода в медцентрах Минобороны прошли лечение около 13 тыс. больных СOVID-19 — свыше 8 тыс. военнослужащих и более 4 тыс. гражданских.
Участники открытия многофункциональных медцентров Минобороны России в формате видео-конференц-связи
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Во время видеоконференции Владимир Путин сообщил, что в РФ уже произведено порядка 2 млн доз вакцины от СOVID-19. По его словам, это дает возможность «начать если не массовую, то масштабную вакцинацию». При этом защитить прежде всего необходимо главные группы риска — врачей и учителей. Они смогут получить прививку уже в конце следующей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что правительство сейчас оценивает возможность расширения состава приоритетных групп. При этом она подтвердила, что у России есть возможности приступить к масштабной прививочной кампании в нынешнем месяце.
— Вакцинация пойдет только на благо. Я очень рассчитываю, что она спасет людей, которые находятся под возможным ударом, — заявил «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Тяжелее всех и с самыми тяжелыми последствиями болеют медики. Это не только врачи, но и средний медперсонал. Доза вируса, которую они имеют шанс получить, обычно высокая. Если вакцина сработает на пять-шесть месяцев, то это уже хорошее дело. Всё добровольно, но медики должны понимать, что это нужно. Вакцинация — это надежда на то, что они дальше не понесут этот вирус.
Препарат от СOVID-19 послужит одним из важнейших инструментов для борьбы с пандемией, сообщил «Известиям» зампред думского комитета доктор медицинских наук Николай Говорин.
— Все известные в мире эпидемии были ликвидированы потому, что были созданы вакцины. Параллельно с вакцинацией будут проводиться исследования, ведь практика определяет истину, — отметил депутат. — Мы в первую очередь должны обеспечить тех, кто нас защищает от болезни. По мере производства вакцины нужно включить сюда все группы риска. Всех, кто работает с людьми, в социальной сфере. Понятно, что никакого приказного порядка не должно быть. Большая часть людей готовы и ждут вакцинации, потому что это шанс не только не заболеть, но и не погибнуть.
Точки нестабильности
Не менее важным мероприятием в этот день стало проведение заседания совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Владимира Путина. Участники саммита признали, что на пространстве, входящем в сферу ответственности организации, сложилась весьма неспокойная обстановка. Начавшийся в сентябре конфликт в районе Нагорного Карабаха, протесты в Белоруссии и Киргизии в целом продемонстрировали уязвимость постсоветского региона. Добиться прекращения военных действий в Закавказье между Арменией и Азербайджаном удалось лишь при посредничестве Москвы. Однако ситуация по-прежнему остается напряженной.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал решить вопрос обмена военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами. Кроме того, стороны должны обменяться телами погибших и выяснить судьбы пропавших без вести людей, отметил он. Владимир Путин призвал страны ОДКБ поддержать армянского лидера, который, по его мнению, 10 ноября был вынужден принять болезненное, но необходимое решение.
Президент РФ Владимир Путин проводит сессию совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
— Москва не намерена вмешиваться во внутриполитические процессы Армении. Будущее Никола Пашиняна должны решать сами армяне. Разумеется, сейчас к премьер-министру есть немало претензий. Ситуация войны выявила, что есть серьезные проблемы, связанные с состоянием вооруженных сил страны и мобилизационными возможностями, — пояснил «Известиям» заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Тревожно обстоят дела и в Белоруссии, где уже несколько месяцев оппозиция требует отставки действующего президента Александра Лукашенко. Глава республики, находящийся у власти с 1990-х годов, однако, уверен, что большая часть населения не хочет его ухода. По его мнению, страна столкнулась с откровенным вмешательством во внутренние дела. При этом целенаправленную деструктивную политику в отношении Белоруссии ведут прежде всего страны Балтии и Польша, уверен он.
По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, международное право не дает четкого определения внешнего вмешательства и поэтому в отношениях государств возникает столько противоречий. Кроме того, сейчас не выработаны четкие критерии дозволенности применения силы со стороны властей, добавил политолог. В итоге мы сталкиваемся с двойными стандартами: некоторые западные страны считают, что действия, которые руководство применяет против протестующих, недопустимы, подытожил политолог.
Рука на пульсе
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, по линии организации ведется активная работа по борьбе с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью. В частности, были организованы две спецоперации «Наемник» с целью выявления террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы и предотвращения вербовки новых сторонников, рассказал глава РФ. Кроме того, политики обратили внимание на сложную ситуацию в Афганистане и необходимость укрепления южных рубежей ОДКБ.
Теракты действительно остаются обыденной реальностью этой страны. К примеру, 1 декабря в Кабуле был подорван автомобиль российской дипмиссии. В результате нападения несколько сотрудников посольства получили контузию. В конце ноября террорист-смертник устроил кровавую расправу в городе Газни, где погибли десятки человек. По словам президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, в условиях «террористической пандемии ожидать угроз можно с любой стороны и точки мира».
Солдаты афганской армии за пределами военного городка после взрыва заминированного автомобиля на окраине города Газни, Афганистан
Фото: REUTERS/Mustafa Andaleb
— Естественно, Афганистану уделяется особое внимание из-за географического фактора. Однако нельзя забывать про Сирию, Иран, Ирак или даже ОАЭ. Любая страна, где располагаются террористические ячейки или региональные штаб-квартиры тех или иных организаций, представляет угрозу, — заявил «Известиям» эксперт.
Некоторые государства придерживаются жесткой позиции: Израиль, страны Центрально-Азиатского региона отказываются амнистировать боевиков. Малайзия, Сингапур, Китай или Япония также не ведут переговоры с террористами. С другой стороны, государства Евросоюза зачастую заставляют участников боевых действий проходить адаптацию к мирным социальным условиям, которая длится всего год или полгода, подчеркнул Иосиф Линдер.
По его словам, в России же многое зависит от позиции той или иной диаспоры, которая в основном обратно принимает детей и женщин, напрямую не участвовавших в террористических акциях. А вот мужчины в любом случае несут ответственность по закону.
Владимир Путин в среду также провел встречу с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому предложил возглавить «Роснано». Куликов сменит на этом посту Анатолия Чубайса, который возглавлял структуру с 2011 года. АО «Роснано» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2020, 00:40
|
02 декабря 2020, 11:30
|
30 ноября 2020, 11:50
|
27 ноября 2020, 04:05
|
29 ноября 2020, 12:55
|
29 ноября 2020, 01:55
|
02 декабря 2020, 06:00