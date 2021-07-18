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«Вакцинация помогает»: Собянин рассказал о динамике заболеваемости коронавирусом в Москве
18 июля 2021, 14:50 • 67 • В России
Число вновь выявленных больных COVID-19 в Москве за месяц уменьшилось почти в два раза по сравнению с пиковыми значениями, снижается и количество госпитализаций, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, этого удалось достичь благодаря принятым мерам, в частности массовой вакцинации. Только за последний месяц в городе прививку сделали 2 млн человек, хотя за предыдущие полгода в Москве вакцинировались всего 1,7 млн жителей. Как подчеркнул Собянин, анализ больших объёмов данных показывает, что применяемые в России вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с распространением заболевания, даже несмотря на появление более агрессивного штамма «дельта».
РИА Новости © Антон Денисов
Российские вакцины против коронавируса эффективны в борьбе с заболеванием, несмотря на то что сейчас приходится сталкиваться с новым штаммом «дельта», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В эфире телеканала «Россия 1» он констатировал, что в интернете распространяется много фейков на эту тему, но власти работают с большими объёмами реальных данных о заболевших и вакцинированных.
«Это не просто какие-то рассуждения на тему. Мы точно, до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболели, сколько из них были вакцинированы, как они болели, насколько они тяжело болели, были или нет госпитализированы», — рассказал градоначальник.
Мэр также обратил внимание, что в городе удалось выполнить поставленную задачу по вакцинации — во многом благодаря ответственному отношению бизнеса и предприятий. По его словам, в сферах здравоохранения и образования доля привитых сотрудников приближается к 70%.
«Наша задача была, чтобы около 2 млн человек вакцинировались в ближайшее время. И вот мы видим результат. У нас за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано москвичей всего 1,7 млн, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё 2 млн — как раз те 2 млн, о которых мы говорим», — рассказал он.
Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, однако за месяц число вновь выявленных больных COVID-19 уменьшилось почти в два раза по сравнению с пиковыми значениями, снижается и количество госпитализаций. По словам мэра, этого удалось достигнуть благодаря принятым мерам и осознанности горожан.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в столице выявлено 4357 новых случаев заболевания, госпитализированы 1293 человека, скончались 106 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 577 человек. При этом за сутки выздоровели 7283 человека.
На пике третьей волны в городе два дня подряд (18 и 19 июня) фиксировалось более 9 тыс. новых заболевших, а число пациентов на ИВЛ росло с середины месяца (14 июня — 457) и достигло максимума в начале июля (5 июля — 735).
В свою очередь, в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга накануне рассказали, что в городе поставлен суточный рекорд по общему числу сделанных прививок от коронавируса.
«За вчера вторую прививку получили 12 208 петербуржцев. Первую — 20 107 человек. Таким образом, в городе поставлен рекорд по совокупному числу инъекций: выполнено 32 360 уколов, — говорится в сообщении. — Всего в Петербурге первично привиты 1 172 283 человека, из них 811 460 полностью закончили цикл вакцинации».
Тем временем руководитель филиала научного центра вирусологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал о природе вытеснения исходных штаммов вируса более заразными мутациями: «Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно».
По словам специалиста, вирус становится более «эффективным» за счёт усиления заразности, но тяжесть заболевания при этом не прогрессирует, поскольку «идеальный паразит не стремится убить своего хозяина».
Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 5 958 133 случая COVID-19, выздоровел 5 341 231 пациент. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 148 419 человек.
По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 159,1 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются почти 1,2 млн человек.
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