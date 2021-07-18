«Вакцинация помогает»: Собянин рассказал о динамике заболеваемости коронавирусом в Москве

Число вновь выявленных больных COVID-19 в Москве за месяц уменьшилось почти в два раза по сравнению с пиковыми значениями, снижается и количество госпитализаций, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, этого удалось достичь благодаря принятым мерам, в частности массовой вакцинации. Только за последний месяц в городе прививку сделали 2 млн человек, хотя за предыдущие полгода в Москве вакцинировались всего 1,7 млн жителей. Как подчеркнул Собянин, анализ больших объёмов данных показывает, что применяемые в России вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с распространением заболевания, даже несмотря на появление более агрессивного штамма «дельта».

Российские вакцины против коронавируса эффективны в борьбе с заболеванием, несмотря на то что сейчас приходится сталкиваться с новым штаммом «дельта», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В эфире телеканала «Россия 1» он констатировал, что в интернете распространяется много фейков на эту тему, но власти работают с большими объёмами реальных данных о заболевших и вакцинированных.

«Это не просто какие-то рассуждения на тему. Мы точно, до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболели, сколько из них были вакцинированы, как они болели, насколько они тяжело болели, были или нет госпитализированы», — рассказал градоначальник.

«Мы не теоретизируем, мы точно знаем, и эти знания дают точный вывод, что вакцинация помогает. Несмотря на то что мы имеем дело с новым штаммом (с «дельтой»), тем не менее вакцина достаточно эффективна против этого заболевания», — подчеркнул Собянин.

Мэр также обратил внимание, что в городе удалось выполнить поставленную задачу по вакцинации — во многом благодаря ответственному отношению бизнеса и предприятий. По его словам, в сферах здравоохранения и образования доля привитых сотрудников приближается к 70%.

«Наша задача была, чтобы около 2 млн человек вакцинировались в ближайшее время. И вот мы видим результат. У нас за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано москвичей всего 1,7 млн, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё 2 млн — как раз те 2 млн, о которых мы говорим», — рассказал он.

РИА Новости

© Илья Наймушин

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, однако за месяц число вновь выявленных больных COVID-19 уменьшилось почти в два раза по сравнению с пиковыми значениями, снижается и количество госпитализаций. По словам мэра, этого удалось достигнуть благодаря принятым мерам и осознанности горожан.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в столице выявлено 4357 новых случаев заболевания, госпитализированы 1293 человека, скончались 106 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 577 человек. При этом за сутки выздоровели 7283 человека.

На пике третьей волны в городе два дня подряд (18 и 19 июня) фиксировалось более 9 тыс. новых заболевших, а число пациентов на ИВЛ росло с середины месяца (14 июня — 457) и достигло максимума в начале июля (5 июля — 735).

В свою очередь, в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга накануне рассказали, что в городе поставлен суточный рекорд по общему числу сделанных прививок от коронавируса.

«За вчера вторую прививку получили 12 208 петербуржцев. Первую — 20 107 человек. Таким образом, в городе поставлен рекорд по совокупному числу инъекций: выполнено 32 360 уколов, — говорится в сообщении. — Всего в Петербурге первично привиты 1 172 283 человека, из них 811 460 полностью закончили цикл вакцинации».

Тем временем руководитель филиала научного центра вирусологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал о природе вытеснения исходных штаммов вируса более заразными мутациями: «Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно».

По словам специалиста, вирус становится более «эффективным» за счёт усиления заразности, но тяжесть заболевания при этом не прогрессирует, поскольку «идеальный паразит не стремится убить своего хозяина».

За последние сутки в России было выявлено 25 018 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (4357), Московской области (2554) и Санкт-Петербурге (1941). За это же время выздоровели 18 886 человек, скончались 764 пациента.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 5 958 133 случая COVID-19, выздоровел 5 341 231 пациент. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 148 419 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 159,1 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются почти 1,2 млн человек.