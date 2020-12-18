Вакцинация, отношения с США и «отравление» Навального: о чём говорил Путин на большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 декабря, провёл большую пресс-конференцию, которая в этом году прошла с элементами прямой линии. Глава государства в течение 4,5 часа отвечал на вопросы журналистов, затронув ситуацию внутри страны, инцидент с Алексеем Навальным и отношения со странами Запада, в частности с США. Также российский лидер рассказал, что ещё не определился, будет ли участвовать в президентских выборах 2024 года.

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин провёл 16-ю по счёту большую пресс-конференцию. За 4 часа 29 минут глава государства ответил почти на 70 вопросов журналистов. Отметим, что в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 пресс-конференция прошла частично в формате видеоконференции и включала в себя элементы прямой линии.

Пандемия COVID-19 и вакцинация

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал о российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19, которые разработали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину — и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра «Вектор». И у нас хорошая вакцина: и безопасная, и эффективно действующая — 95% с лишним, под 96—97% уровень защиты, говорят специалисты», — заметил Путин.

Российский лидер также рассказал, что ещё не сделал прививку от COVID-19, поскольку пока вакцинация не предусмотрена для граждан его возрастной группы.

«Я повторяю ещё раз, я человек в этом смысле законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — сказал президент.

По его словам, масштабная вакцинация необходима для создания общенационального, популяционного иммунитета.

Социальные выплаты

В 2021 году страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%, то есть выше инфляции, которая ожидается в районе 4%. Глава государства также назвал условие возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность... Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают», — сказал он.

Российский лидер также сообщил, что перед Новым годом семьи с детьми получат от государства дополнительную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до семи лет включительно.

«Я, перед тем как сюда прийти, посоветовался с правительством, с администрацией президента. И мы договорились о том, что страна, государство — мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5 тыс. рублей. Каждому ребёнку в семье, где есть дети до семи лет включительно», — пояснил Путин.

После завершения большой пресс-конференции на сайте Кремля был опубликован соответствующий указ.

Об инциденте с Навальным

Несколько вопросов журналистов касались инцидента с Алексеем Навальным и последующих публикаций и «расследований» о его якобы отравлении. По словам Владимира Путина, подобные «расследования» являются «легализацией материалов американских спецслужб».

«Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И... в этом случае — это легализация, это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб», — заметил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к расследованию случившегося с блогером, но западные страны не отвечают на запросы российской стороны по предоставлению данных о его якобы отравлении.

«Власти Германии передали весь материал в ОЗХО, они тоже нам ничего не дают, ссылаясь на то, что Германия им запретила давать какую-то информацию. А Германия говорит — возьмите всю информацию там. Вы можете объяснить, почему нам официальное заключение не дают про применение этого «Новичка»?» — задался вопросом Путин, обращаясь к журналисту BBC.

Об отношениях с Западом

По сравнению со странами Запада Россия «белая и пушистая», заявил Владимир Путин. Он отметил, что после развала СССР представители НАТО обещали, что альянс не будет расширяться на восток, однако не выполнили эти обещания. Затем глава государства указал, что Вашингтон вышел из договора по ПРО, ДРСМД, Договора по открытому небу.

«Нам что делать-то? Я не хочу вам этого вопроса задавать, но нам что делать в этой связи? Оставить всё как есть? То есть вы, как страна НАТО, будете над нами летать и всё передавать американским партнёрам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории», — спросил он у британского журналиста.

По его словам, были и другие вопросы, вызывающие озабоченность, на которые Москва вынуждена была реагировать.

«Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем увидеть каких-то элементарных вещей?» — задался вопросом Путин.

Президент также добавил, что по военным расходам Россия уступает США, Китаю, Саудовской Аравии, Франции и Японии. В этой связи РФ нельзя назвать агрессивной страной. Москва настроена на диалог, подчеркнул российский лидер.

«Хочется сказать словами кота Леопольда из наших мультфильмов: «Ребята, давайте жить дружно», — сказал Путин.

Сотрудничество с США

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на то, что при администрации избранного президента США Джо Байдена, инаугурация которого состоится 20 января 2021 года, хотя бы часть проблем между Москвой и Вашингтоном разрешится.

«Он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике, и рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, хотя бы часть из них, будут решаться при новой администрации», — заявил президент РФ.

Российский лидер также добавил, что Москва готова к обсуждению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), но в этом вопросе многое зависит от Вашингтона.

«Я уже в ходе этой пресс-конференции сказал, публично много раз говорил о том, что мы готовы к продолжению диалога, зная, что избранный президент Джозеф Байден — это так звучало, во всяком случае, мне показалось — выражал готовность к продолжению диалога, к сохранению этого фундаментального основополагающего документа», — сказал Путин.

Выборы в России

Президент России не сомневается, что в 2021 году будут предприняты попытки вмешательства извне в парламентские выборы, но Москва готова к этому. По его словам, РФ должна сама определять собственную судьбу.

«Это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества. Поэтому настрой блогеров в интернете, настрой средств массовой информации по защите самих себя — чрезвычайно важная вещь, отстаивание своего суверенитета», — заявил он.

Путин заметил, что Россия готова к работе с международными наблюдателями, также будут расширены возможности для наблюдения для представителей российских общественных организаций, партий, СМИ.

«Это направление нашей работы мы будем, безусловно, наращивать с тем, чтобы добиться главного. А главное заключается в том, чтобы сами граждане нашей страны были уверены в том, что выборы проходят открыто, прозрачно, результаты их заслуживают уважения», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также сообщил, что ещё не принял решения об участии в президентских выборах 2024 года.

«Я для себя ещё не принял решения, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году... Формально это разрешение есть от народа, делать или не делать — посмотрю», — заметил президент РФ.