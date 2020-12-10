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Вакцинация от COVID-19 для всех будет бесплатной: Благородный жест короля Марокко оценили подданные

10 декабря 2020, 11:05  •  61 • В мире
Король Марокко Мухаммед VI повелел привить весь народ своей страны от COVID-19 на бесплатной основе. Подданные высоко оценили благородный жест монарха.
В Марокко объявлена всеобщая вакцинация населения от коронавируса нового типа. Для всех граждан страны она будет бесплатной - такое поручение дал своим министрам Его Величество Мухаммед VI.
В опубликованном накануне коммюнике канцелярии дворца говорится, что вакцинацию планируется проводить в течение 12 недель. Она должна затронуть не менее 80% населения страны - всех, кто старше 18 лет. В первую очередь привьют врачей, учителей, чиновников, пожилых людей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.
В заявлении подчёркивается, что Мухаммед VI дал такое поручение "из высокой заботы и человеческой благосклонности, которой монарх продолжает окружать все части марокканского народа с момента появления первых случаев заражения этим вирусом в Марокко".
Известно, что для прививочной кампании в Марокко выбрали вакцину китайской лаборатории Sinopharm. На 9 декабря в этой стране зарегистрировано 348 088 случаев заболевания коронавирусом, 6370 человек с COVID-19 умерли.
Между тем, в России начинают тестировать вакцину от коронавируса для пожилых людей. Как сообщает телеканал "360", результаты будут известны в течение месяца.
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