Вакцинация от COVID-19 для всех будет бесплатной: Благородный жест короля Марокко оценили подданные

В Марокко объявлена всеобщая вакцинация населения от коронавируса нового типа. Для всех граждан страны она будет бесплатной - такое поручение дал своим министрам Его Величество Мухаммед VI.

В опубликованном накануне коммюнике канцелярии дворца говорится, что вакцинацию планируется проводить в течение 12 недель. Она должна затронуть не менее 80% населения страны - всех, кто старше 18 лет. В первую очередь привьют врачей, учителей, чиновников, пожилых людей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

В заявлении подчёркивается, что Мухаммед VI дал такое поручение "из высокой заботы и человеческой благосклонности, которой монарх продолжает окружать все части марокканского народа с момента появления первых случаев заражения этим вирусом в Марокко".

Известно, что для прививочной кампании в Марокко выбрали вакцину китайской лаборатории Sinopharm. На 9 декабря в этой стране зарегистрировано 348 088 случаев заболевания коронавирусом, 6370 человек с COVID-19 умерли.

Между тем, в России начинают тестировать вакцину от коронавируса для пожилых людей. Как сообщает телеканал "360", результаты будут известны в течение месяца.