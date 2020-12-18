«Вакцинация набирает обороты»: в Москве откроют запись на прививку от COVID-19 для новых групп риска

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 21 декабря возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 получит ещё 1 млн человек. Это работники транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники СМИ. По словам градоначальника, вакцинация от COVID-19 «набирает обороты». Ранее возможность записаться на прививку получили врачи, учителя, сотрудники социальных служб, работники МФЦ, культуры, а также представители отрасли торговли и услуг.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 21 декабря, возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции получит 1 млн москвичей. Это произойдёт в связи с тем, что для вакцинации открываются новые категории граждан.

«С понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это — работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности — около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе», — написал он в своём блоге.

По словам градоначальника, «вакцинация от COVID-19 набирает обороты».

4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Первоначально она была доступна сотрудникам медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет. Спустя сутки открылись прививочные пункты.

С 14 декабря записаться на прививку могут также работники МФЦ, культуры, а также представители отрасли торговли и услуг.

Добавим, что с 15 декабря во всех регионах России началась масштабная вакцинация. На данный момент прививки делаются препаратом «Спутник V» — это первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Её разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что после инъекции вакциной «ЭпиВакКорона» иммунитет вырабатывается в течение полутора месяцев. Разработка государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» была зарегистрирована 14 октября.

«Уже через 5—6 недель после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа, при этом антитела вырабатывались раньше», — приводит РИА Новости текст сообщения.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на центр «Вектор» сообщил о 100%-ной эффективности вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) по итогам первой фазы клинических испытаний. У всех добровольцев, которым сделали прививку препаратом «КомбиВИЧвак-Ново», выработали антитела к ВИЧ.

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Помимо этого, президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о том, что вакцина американской компании Moderna получила одобрение от соответствующих регуляторных органов страны.

«Вакцина Moderna в целом одобрена. Распределение начнётся немедленно», — написал он.

Накануне профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США почти единогласно рекомендовал одобрить регистрацию вакцины компании Moderna. Между тем на данный момент решение агентства, подконтрольного Минздраву США, не объявлено.

В то же время стало известно, что компания Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 из-за «проблемы, возникшей при производстве». По словам советника администрации президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, на конечных стадиях «особо сложного» производства возникли проблемы с «фильтрацией».

При этом телеканал CNBC со ссылкой на юристов сообщил, что власти США предоставили американским компаниям, занимающимся разработкой вакцин от коронавирусной инфекции, защиту от исков за возможные побочные эффекты при вакцинации. Также от ответственности освобождено Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

«Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу» — так пояснил это решение Рогге Данн, адвокат по труду и занятости из Далласа.

«Никогда не жаловался»

В пятницу, 18 декабря, стало известно о смерти первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам, члена КПРФ Валерия Шурчанова. 73-летний политик скончался от осложнений, связанных с заболеванием коронавирусной инфекции. Как заявил ТАСС глава партии Геннадий Зюганов, депутат «очень тяжело болел три недели».

«Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», — сказал РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Добавим, что в сентябре из-за последствий коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, занимавший пост зампреда комитета по финансовому рынку.

Наряду с этим стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, у него «двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура».