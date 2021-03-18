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Вакцинация может ударить по ЕС: Курц потребовал легализовать "Спутник V", пока не поздно
18 марта 2021, 11:05 • 154 • Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об угрозе, нависшей над Евросоюзом в связи с конфликтными ситуациями из-за вакцин против коронавируса. Он призвал скорее легализовать русскую вакцину "Спутник V" вместо наращивания геополитического конфликта на фоне вопроса вакцинации.
Курц назвал проблемой тот факт, что, например, Великобритания и США быстрее получают вакцины, чем страны - члены Евросоюза. По его словам, вакцинация превращается в настоящий геополитический конфликт.
"Мы в качестве ЕС здесь не настолько конкурентоспособны с другими частями мира, какими мы вообще-то должны быть", - сказал он.
Курц отметил, что возможная ссора и, как следствие, напряжённость внутри ЕС на фоне того, что, например, "в Болгарии люди не получают вакцину, а на Мальте уже к маю они будут привиты", нанесут массивный ущерб Европейскому союзу.
Он также обратил внимание на ситуацию вокруг российской вакцины "Спутник V".
"Я категорически настаиваю на том, чтобы ответственное ведомство в Европе как можно скорее выдало разрешение всем безопасным вакцинам", - сказал он, отметив, что большое количество разрешённых и безопасных вакцин будет только на пользу обществу.
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