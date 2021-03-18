Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой&...
Главная / Политика

Вакцинация может ударить по ЕС: Курц потребовал легализовать "Спутник V", пока не поздно

18 марта 2021, 11:05  •  154 • Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об угрозе, нависшей над Евросоюзом в связи с конфликтными ситуациями из-за вакцин против коронавируса. Он призвал скорее легализовать русскую вакцину "Спутник V" вместо наращивания геополитического конфликта на фоне вопроса вакцинации.
Курц назвал проблемой тот факт, что, например, Великобритания и США быстрее получают вакцины, чем страны - члены Евросоюза. По его словам, вакцинация превращается в настоящий геополитический конфликт.
"Мы в качестве ЕС здесь не настолько конкурентоспособны с другими частями мира, какими мы вообще-то должны быть", - сказал он.
Курц отметил, что возможная ссора и, как следствие, напряжённость внутри ЕС на фоне того, что, например, "в Болгарии люди не получают вакцину, а на Мальте уже к маю они будут привиты", нанесут массивный ущерб Европейскому союзу.
Он также обратил внимание на ситуацию вокруг российской вакцины "Спутник V".
"Я категорически настаиваю на том, чтобы ответственное ведомство в Европе как можно скорее выдало разрешение всем безопасным вакцинам", - сказал он, отметив, что большое количество разрешённых и безопасных вакцин будет только на пользу обществу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена о Путине
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
18 марта 2021, 06:30
"Мы не скандалисты, но…": Проблема водной блокады Крыма выйдет на международный уровень
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не был...
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена...
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена ...
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла и...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
14 марта 2021, 02:35
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стратегические "щупальца" США
14 марта 2021, 08:05
Гитлер рыдает от зависти: В Одесской области проходит реформа образования
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.