Вакцинация, Китай и второй срок: о чём Джо Байден говорил на своей первой пресс-конференции

Президент США Джо Байден провёл свою первую пресс-конференцию после инаугурации на высший государственный пост. В ходе встречи с журналистами, которая продлилась чуть более часа, хозяин Белого дома заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты, затронул проблемы вакцинации в США, отношений с Китаем, вывода войск из Афганистана и ситуации на Корейском полуострове. При этом Байдену не задали ни одного вопроса про отношениях с Москвой, а единственное упоминание Владимира Путина пришлось на его сравнение с председателем КНР Си Цзиньпином, которого президент США назвал «очень умным человеком», но «автократом».

В четверг, 25 марта, состоялась долгожданная пресс-конференция Джо Байдена — первая для него после вступления в должность президента США. Однако собравшиеся в Восточной комнате Белого дома журналисты вряд ли остались полностью удовлетворены, поскольку встреча продлилась немногим более часа, а главной новостью стало озвученное 78-летним главой государства намерение баллотироваться на второй срок.

«Да, я планирую бороться за переизбрание. Таковы мои ожидания», — заявил президент. Позднее он добавил, отвечая на уточняющий вопрос: «Я уважаю судьбу. Я никогда не мог точно планировать на 3,5—4,5 года вперёд».

На ещё один уточняющий вопрос о том, кого бы он хотел видеть своим партнёром по избирательной кампании, Байден ответил, что ожидает продолжения работы с вице-президентом Камалой Харрис: «Она отлично справляется».

При этом начинал своё выступление президент с заявления, в котором обозначил цель в 200 млн прививок от коронавируса, которые должны сделать американцы в первые 100 дней его правления. Ранее Байден озвучивал цель в 100 млн доз за аналогичный период, однако, по его словам, этот рубеж был достигнут на минувшей неделе.

При этом далее по ходу брифинга главе государства не задали ни одного вопроса по поводу борьбы с пандемией COVID-19, на что указал ряд журналистов.

Президент говорил об экономических затруднениях, с которыми сталкиваются рядовые американцы, а также о необходимости решения имеющихся проблем, в частности, связанных с контролем огнестрельного оружия и иммиграцией. По его словам, республиканцы «должны решить», намерены ли они сотрудничать с новой администрацией по этим вопросам.

При этом, обсуждая одно из правил сената, согласно которому для прохождения важных документов через верхнюю палату конгресса требуется 60 голосов, Байден обронил неоднозначную фразу: «Когда я пришёл в американский сенат 120 лет назад».

Отвечая на вопрос о перспективах вывода американских войск из Афганистана к установленному соглашением с талибами* сроку — 1 мая 2021 года, Байден заявил, что «будет трудно» уложиться к этой дате, «просто исходя из тактических соображений». При этом он отметил, что Вашингтон проводит консультации со своими союзниками, однако заверил: рано или поздно американский контингент покинет Афганистан.

Говоря о позиции Белого дома в связи с последними ракетными пусками КНДР, американский лидер подчеркнулл, что ответ на такие шаги последует, если Пхеньян выберет курс на эскалацию ситуации. Вместе с тем он отметил, что готов к «некоторой форме дипломатии», которая должна быть связана с денуклеаризацией в качестве итогового результата.

Президент также заявил, что Вашингтон проводит консультации со своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросу противодействия Китаю, уточнив: речь идёт об Австралии, Индии и Японии. По его словам, США намерены «привлекать Китай к ответственности» по тем или иным вопросам.

Рассказывая о своих взаимоотношениях с председателем КНР Си Цзиньпином, президент США назвал его «очень умным человеком», но автократом. При этом он сравнил китайского лидера с Владимиром Путиным — и это было единственное упоминание российского президента за всю пресс-конференцию. Собравшиеся журналисты также ничего не спросили у хозяина Белого дома о взаимоотношениях с Москвой.

В заключение Байден сказал собравшимся: «Ребята, я пошёл (Folks I'm going — американские СМИ сразу провели аналогию с концовкой мультфильмов Looney Tunes. — RT)» , — и покинул пресс-конференцию.

Подводя предварительные итоги первого брифинга президента США, который побил более чем столетний рекорд по своей отдалённости от даты инаугурации, некоторые журналисты не удержались от сравнения поведения Байдена и его предшественника. Представители СМИ констатировали, что новый хозяин Белого дома в ходе пресс-конференции активно пользовался заготовленными записями, а его ответы были достаточно осторожными — в противовес напористой манере общения с журналистами, которой отличался Дональд Трамп.

При этом обозреватель издания Politico Джек Шафер на минувшей неделе отмечал, что фактически избегание 46-м президентом США пресс-конференций может быть частью его политической стратегии. Он привёл в пример Барака Обаму, который за время своего первого срока во главе государства провёл всего 36 пресс-конференций. В свою очередь, журналист Чак Тодд в своей книге The Stranger: Barack Obama in the White House писал, что Джордж Буш — младший и вовсе участвовал лишь в 17 пресс-конференциях за свою первую четырёхлетку.

