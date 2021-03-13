Вакцинация индийской прививкой под угрозой срыва: срок годности Covishield истекает летом

Срок годности вакцины Covishield, которой прививают украинцев, истекает в начале лета. Население Украины массово отказывается от индийской прививки, поэтому вакцина может испортиться, не будучи использованной. В украинском минздраве о проблеме знают, но верят, что весь препарат удастся вколоть людям до лета.Первыми о скоро истекающем сроке годности вакцины сообщило издание «Зеркало недели». По его данным, срок годности заканчивается 23 июня, и Украина попросту не успеет использовать все дозы, с учётом крайне медленного темпа вакцинации.В интервью «Громадському» представитель министерства здравоохранения Украины Сергей Литовка заявил, что о проблеме известно. По его словам, ведомство рассчитывает использовать весь объём закупленного препарата до июля, поскольку в партии всего 500 тысяч доз.Напомним, 24 февраля на Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, производимым в Индии. Планировалось, что к концу первой недели Украина выйдет на 10 тысяч прививок в сутки, однако удалось выйти на показатель в три тысячи привитых из-за того, что люди массово отказываются колоть препарат сомнительного качества.Однако, как выяснилось, и такой препарат Украине за счастье, поскольку Индия не намеревалась отгружать и его. Ранее «Зеркало недели» писало о том, что Украина должна была получить вакцину раньше, чем это случилось. По данным источника издания в минздраве, два контракта на вакцину общим объемом в 12 млн доз (2 млн — по 5,5 долл., очевидно, CoviShield и 10 млн доз — по 9 долл., возможно, Novavax) были подписаны еще в декабре прошлого года, когда в Индии побывал замминистра здравоохранения Игорь Иващенко. По условиям первого контракта, Украина должна была внести предоплату. Но не внесла. Поставка срывалась. Хозяин завода вообще не хотел отгружать вакцину Украине. К уговорам пришлось подключиться послу Индии в Украине и индийскому землячеству. После этого низкокачественная вакцина всё же была отгружена Украине.Напомним, Украина на законодательном уровне отказалась от одной из лучших в мире вакцин - российской вакцины «Спутник V». Её этой стране предлагали производить на мощностях украинского предприятия. Это позволило бы не только обеспечить украинцев высококачественным препаратом, но и обеспечить предприятие-производитель бесперебойными заказами. Но украинская власть отказалась от такого предложения, предпочтя использовать для вакцинации населения одну из худших, до конца неисследованных вакцин, подвергая риску жизни людей.