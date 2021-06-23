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Вакцинация детей. ВОЗ расплылась в формулировках

23 июня 2021, 06:10  •  78 • В мире
Вопрос вакцинации детей от коронавируса вскоре может стать очень остро, так как COVID-19 "молодеет". Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации, но расплылась в формулировках.
В прошлом году наиболее тяжело переносили COVID-19 люди пожилого возраста. С течением времени и появлением новых штаммов в реанимацию всё чаще стали попадать более молодые пациенты. Вакцинация может остановить распространение заболевания, однако вопрос прививок для детей и подростков всё ещё открыт.
Всемирная организация здравоохранения на своём сайте обновила рекомендации. В сообщении говорится, что несовершеннолетние в большинстве случаев переносят коронавирус гораздо легче взрослых. Дети не относятся к группе риска тяжёлого течения заболевания.
"Их [следует] вакцинировать менее срочно, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медработников", - считает ВОЗ.
Чуть ниже отмечается, что эксперты организации всё же рекомендуют прививать подростков (от 12 лет и старше), но только конкретной вакциной. Из шести одобренных препаратов подходит только Pfizer/BioNTech. Её ВОЗ советует предлагать возрастной группе от 12 до 15 лет "наряду с другими приоритетными группами для вакцинации".
В сообщении говорится, что продолжаются клинические испытания специальной "детской" версии вакцины. Для использования при вакцинации детей уже имеющихся препаратов необходимы дополнительные исследования. Всемирная организация здравоохранения так и не определилась, стоит ли прививать детей, но пообещала обновить свои рекомендации позже, "когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики".

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