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Вакцинаторы взялись за детей в Британии. Ждать ли того же в России? Мнение врача

27 августа 2021, 19:25  •  34 • В мире
Вакцинаторы взялись за детей в Британии. Так, в стране в начале осени может начаться прививочная кампания против коронавируса среди детей от 12 до 15 лет. Ждать ли того же в России? Своё мнение по этому вопросу высказал врач Денис Прокофьев.
В Великобритании уже с 6 сентября может начаться вакцинация детей против коронавируса. Прививку должны будут сделать школьники от 12 до 15 лет, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Как сообщила газета The Telegraph, национальная служба здравоохранения уже готовится к возможному развёртыванию данной программы вакцинации. Притом прививки, по данным некоторых источников, могут начать ставить даже без согласия родителей.
Если такое произойдёт, это наверняка станет причиной множества конфликтов, считают эксперты. Согласно информации Reuters, британский кабинет министров ещё не принял решение по этому вопросу. Он ждёт дальнейших рекомендаций от комитета по вакцинации и продолжает рассматривать различные сценарии.
Споры о возможной вакцинации подростков идут во многих странах. Но не исключено, что на решение британской службы здравоохранения может оказать влияние тот факт, что американская служба по медикаментам на этой неделе признала выдачу окончательного, а не временного сертификата для ранее разработанных вакцин, добавил ведущий "Первого русского".
Врач общей практики обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев в прямом эфире Царьграда оценил вероятность начала прививочной кампании против COVID-19 среди несовершеннолетних и в России:
Я вас уверяю, в октябре мы увидим в полном объёме вакцинацию школьников и студентов. […]. Все мировые лидеры пойдут именно по этому пути.

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