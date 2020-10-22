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Вакцина Зеленского от коронавируса является дешевым пиаром - эксперт

22 октября 2020, 22:45  •  79 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com
Главе Незалежной представили нечто, что не имеет отношения к созданию препарат от COVID-19
Украинская вакцина от коронавируса, о создании которой сегодня громко объявил президент страны Владимир Зеленский, является аферой и дешевым политическим пиаром. Об этом заявил глава неправительственной общественной организации Национальная медицинская палата Украины Сергей Кравченко.
По его словам, главу государства просто обманула и ввела в глубокое заблуждение некая группа авантюристов, попав к нему в кабинет.
"Люди, которые за этим стоят, преследовали две цели – дешевый политический пиар и лоббирование интересов компании, которая заявила о готовности разработать вакцину от COVID-19. Эта компания никогда не имела никакого отношения к иммунобиологическим препаратам, то есть к вакцинам и сывороткам", – цитирует общественника издание ГолосUA.
Кравченко утверждает, что данная организация на самом деле занимается дистрибуцией материалов для лабораторной диагностики. А то, что говорилось о вакцине в кабинете у Зеленского, не тянет даже на уровень лабораторной работы студента биологического факультета Киевского университета, подчеркнул специалист.
Он предупредил, что украинцам нет смысла ждать объявленных испытаний вакцины на добровольцах через три месяца, поскольку за ее разработкой "стоят аферисты".
Ранее в четверг, 22 октября, пан Зеленский в ходе интервью для четырех местных телеканалов заявил, что в настоящий момент проходит "клинические испытания (пока что не на людях) уникальная украинская вакцина от COVID-19". Причем работы идут уже полгода. Президент обещал при успешных испытаниях вакцины испробовать ее на себе.

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