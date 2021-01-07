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Вакцина-убийца? Ещё два человека скончались после прививки от коронавируса
07 января 2021, 17:25 • 111 • В мире
Препарат Pfizer - в действительности вакцина-убийца? Стало известно, что ещё два человека скончались вскоре после прививки от коронавируса, на этот раз в Норвегии. То, действительно ли именно лекарство стало причиной кончины, пока выясняется.
Два пожилых человека, проживавших в норвежском доме престарелых, умерли после вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает местный канал NRK.
Скончавшиеся были привиты препаратом Pfizer/BioNTech. В итоге оба умерли спустя несколько дней с момента введения лекарства.
О случившемся вскоре узнали сотрудники агентства лекарственных средств страны. Они приступили к расследованию.
В настоящее время устанавливается, связана ли смерть пенсионеров с инъекцией. Информации о том, имелись ли у умерших какие-то болезни, пока не поступало.
Напомним, что это не первый случай летального исхода вскоре после вакцинации препаратом от корпорации из США Pfizer и её компании-партнёра из ФРГ BioNTech. Ранее скончалась медик из Португалии Соня Асеведо. То, действительно ли именно вакцина стала причиной кончины, пока выясняется.
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