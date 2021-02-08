Вакцина «Спутник V» обходится россиянам дороже, чем иностранцам

Мексиканские власти сообщили о срочной закупке партии российской вакцины «Спутник V» – всего до конца марта планируется приобрести 7,4 млн доз. До этого «Спутник» улетел в Аргентину – только в январе Буэнос-Айрес купил 10 млн доз препарата. Также «Спутником» вовсю прививаются сербы и венгры, на очереди граждане Бразилии, Армении и Венесуэлы. Подобный спрос на российскую вакцину однозначно можно считать успехом. Но почему отечественный «Спутник» обходится загранице дешевле, нежели российскому бюджету?

Сюжет: Коронавирус

За границей нынче восторг. Российская вакцина мало того что подтвердила свою действенность в борьбе с пандемией (поначалу европейская пресса пинала «Спутник», однако на прошлой неделе авторитетный научный журнал Lancet сообщил, что итоги III фазы испытаний препарата показали его эффективность 91,6%) – она ещё стала и одной из самых доступных по цене. Да, ей далеко до шведско-британской AstraZeneca, которая стоит дешевле гамбургера. Однако все остальные вакцины, включая творения Moderna и Pfizer/BioNTech, стоят дороже. Неудивительно, что список стран, решивших не только зарегистрировать у себя «Спутник», но и начать его широкое применение, всё растёт.

Ценовая война за рынок

О стоимости «Спутника» для зарубежных рынков стало известно в декабре прошлого года. Как сообщил во время презентации вакцины в ООН глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (РФПИ инвестировал в производство препарата), цена составит менее 10 долларов за одну дозу, которых требуется две. «Таким образом, «Спутник V» будет в 2 и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности», – отметили в РФПИ.

То, что «Спутник» стоит именно столько, подтвердил в середине января президент Мексики. «Русские берут 20 долларов за комплект из двух компонентов», – рассказал Андреас Мануэль Лопес Обрадор.

20 долларов по нынешнему курсу – это 1500 рублей. А теперь посмотрим, почём «Спутник» продаётся в России. Как сообщал 6 декабря прошлого года помощник главы Мин­здрава Алексей Кузнецов, предельная отпускная цена вакцины, которую зарегистрировало ведомство, составляет 1942 рубля за два компонента. С того времени никто эту цифру более не оспаривал.

Получается, что в России «Спутник» стоит примерно на 20% дороже, чем за границей. Почему? В НИЦ им. Гамалеи, куда мы обратились с просьбой прокомментировать подобную несуразицу, ответили, что не отвечают за ценообразование, порекомендовав обратиться в Минздрав и Минпромторг. К моменту выпуска номера в печать ответы на направленные запросы из обоих министерств не поступили.

Зато 3 февраля Кирилл Дмитриев в интервью британскому телеканалу SkyNews вновь подтвердил: стоимость «Спутника» для всех зарубежных стран будет близка к 10 долларам. При этом он уточнил: «Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», заодно подчеркнув, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом.

Интересно, ответственность перед каким обществом чувствует Кирилл Дмитриев? Зарубежным? Выходит, что так, раз уж основная прибыль с вакцины поступает с продажи «Спутника» в России, а не с поставок его за границу.

Прибыль за счёт бюджета

В целом в таком подходе нет ничего странного. Ещё в начале пандемии эксперты отмечали, что продажа вакцины позволит её разработчикам и производителям озолотиться. Неудивительно, что крупнейшие фармацевтические компании сразу же бросились создавать препарат. Если обратить внимание на слова самого Кирилла Дмитриева, то станет понятно: подобную политику в РФПИ планировали проводить с самого начала. Так, в начале августа 2020 года он заявлял, мол, Россия нацелилась на четверть мирового рынка вакцин от COVID-19, который оценивается в 75 млрд долларов! Одновременно Дмитриев уточнял, что в среднем стоимость различных вакцин на рынке должна составить около 25 долларов.

То есть вот откуда взялись 20 долларов за «Спутник»? Получается, что в РФПИ просто демпингуют, чтобы подмять рынок? Как мы видим, это удаётся. Однако не стоит забывать, что в России вакцинация «Спутником» является бесплатной только формально. Да, сами граждане за прививку ничего не платят, но за неё расплачивается бюджет. То есть, по сути, деньги всё равно уходят из общего «котла». Как сообщили в центре им. Гамалеи, по состоянию на конец января всего в России «Спутником» были вакцинированы более 2 млн человек. Округлим до 2 миллионов. Если учесть, что в РФ доза из двух компонентов стоит на 400 рублей дороже, чем за границей, то выходит, что бюджет уже переплатил 800 млн рублей! Которые явно не пошли прахом, а достались продавцам вакцины. Не слишком ли откровенный способ нажиться за счёт россиян? Причем если брать США, то их вакцина при продаже на экспорт стоит дороже, чем при реализации своим гражданам.

Кстати, на подходе, похоже, ещё одна схема. Ещё в конце прошлого года стало известно, что Россия начала поставки вакцины на африканский континент. Помощь наверняка будет встречена с распростёртыми объятиями – в конце января Bloomberg сообщил, что Pfizer предложил африканцам купить вакцину по «непомерно высокой» цене. Таким образом, перед «Спутником» открываются возможности для завоевания континента. Проблема только в одном: африканские страны любят просить помощь, но не любят потом за неё платить. Не придётся ли затем списывать им долг за поставку вакцины, как это было уже не раз с другими кредитами? Зато отечественные продавцы препарата, безусловно, получат своё из бюджета сполна.

Фото: ЕРА/ТАСС

Тем временем