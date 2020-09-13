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Вакцина появится, но этого мало: Главный инфекционист США - о сроках возвращения доковидной Америки
13 сентября 2020, 15:25 • 37 • В мире
Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал сроки возвращения "доковидной" Америки. Его прогноз не слишком оптимистичен. Он заявил, что вот-вот вакцина появится, но этого мало.
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Соединённых Штатов Энтони Фаучи не стал противоречить своим прошлым заявлениям. Он по-прежнему утверждает, что доступная гражданам США вакцина появится на рубеже 2020-2021 годов. Но этого будет мало.
Производство нужного количества доз и развёртывание процесса вакцинации, а затем формирование приемлемого уровня иммунитета - процесс не быстрый. По мнению Фаучи, лишь к середине или даже к концу 2021 года можно будет говорить о том, что большинство американцев привиты и защищены.
В интервью, данном телеканалу MSNBC, он пообещал согражданам возвращение "доковидной" жизни, но произойдёт это приблизительно к ноябрю-декабрю 2021 года.
США уже много месяцев подряд держит лидерство по самому большому количеству заболевших и умерших от коронавирусной инфекции: COVID-19 обнаружен у 6 430 860 жителей страны. Умерли 192 616 человек. Наиболее сложная обстановка в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Техасе, Флориде, Массачусетсе.
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