Вакцина появится, но этого мало: Главный инфекционист США - о сроках возвращения доковидной Америки

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Соединённых Штатов Энтони Фаучи не стал противоречить своим прошлым заявлениям. Он по-прежнему утверждает, что доступная гражданам США вакцина появится на рубеже 2020-2021 годов. Но этого будет мало.

Производство нужного количества доз и развёртывание процесса вакцинации, а затем формирование приемлемого уровня иммунитета - процесс не быстрый. По мнению Фаучи, лишь к середине или даже к концу 2021 года можно будет говорить о том, что большинство американцев привиты и защищены.

В интервью, данном телеканалу MSNBC, он пообещал согражданам возвращение "доковидной" жизни, но произойдёт это приблизительно к ноябрю-декабрю 2021 года.

США уже много месяцев подряд держит лидерство по самому большому количеству заболевших и умерших от коронавирусной инфекции: COVID-19 обнаружен у 6 430 860 жителей страны. Умерли 192 616 человек. Наиболее сложная обстановка в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Техасе, Флориде, Массачусетсе.