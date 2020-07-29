Вакцина по цене барреля нефти: FT рассекретила цену за лекарство от COVID-19

"Цена, взимаемая с правительств, будет выше, чем цена, согласованная для конкурирующих джебов от Pfizer и BioNTech", - отмечает Financial Times.

Со ссылкой на собственные источники, близкие к переговорам американской биотехнологической компании Moderna с потенциальными покупателями, СМИ рассекретило цену за вакцину от COVID-19.

Судя по выставленному ценнику, стоимость одной дозы препарата от коронавируса обойдётся пользователю примерно в ту же цену, что и баррель нефти марки Brent. Так, издание сообщает, что одна доза лекарства обойдётся в $25-30, а курс прививок вдвое дороже - $50-60.

При этом отмечается, что данная стоимость препарата ориентирована на Соединённые Штаты, а также на страны с высоким уровнем дохода населения.

Впрочем, и предложенный ценник на американскую вакцину от коронавируса пока окончательным не является.