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Вакцина по цене барреля нефти: FT рассекретила цену за лекарство от COVID-19
29 июля 2020, 23:05 • 16 • В мире
Financial Times со ссылкой на источники рассекретила стоимость лекарства от COVID-19 американской компании Moderna. Судя по цифрам, одна доза вакцины обойдётся по цене барреля нефти - $25-30, а курс - $50-60.
"Цена, взимаемая с правительств, будет выше, чем цена, согласованная для конкурирующих джебов от Pfizer и BioNTech", - отмечает Financial Times.
Со ссылкой на собственные источники, близкие к переговорам американской биотехнологической компании Moderna с потенциальными покупателями, СМИ рассекретило цену за вакцину от COVID-19.
Судя по выставленному ценнику, стоимость одной дозы препарата от коронавируса обойдётся пользователю примерно в ту же цену, что и баррель нефти марки Brent. Так, издание сообщает, что одна доза лекарства обойдётся в $25-30, а курс прививок вдвое дороже - $50-60.
При этом отмечается, что данная стоимость препарата ориентирована на Соединённые Штаты, а также на страны с высоким уровнем дохода населения.
Впрочем, и предложенный ценник на американскую вакцину от коронавируса пока окончательным не является.
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