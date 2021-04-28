Вакцина от жизни: США решили "помочь" миру смертельной прививкой AstraZeneka

США направят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны. В Америке использование этого препарата запрещено. В Канаде выявили первый случай смерти из-за образования тромбов после прививки AstraZeneca.

США планируют направить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca для помощи другим странам, сообщают американские СМИ со ссылкой советника Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитта. В Сети обратили внимание на один важный момент.

Пока неизвестно, какие именно страны получат такую "помощь". Зато известно, что использование вакцины AstraZeneca внутри самих США запрещено. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Вероятно, запрет связан с повышенным риском появления смертельных тромбов у получивших такую прививку. Такие случаи зарегистрированы по всей Европе. А недавно первый случай смерти из-за образования тромбов после прививки AstraZeneca выявили в Канаде.

США хотят направить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca для помощи другим странам. В самих США AstraZeneca так и не разрешили использовать, рассказала Джен Псаки,

- комментирует "Радио Стыдобы" в Twitter.

Регуляторы численности населения на планете Земля. Не оставляют они, видимо, свою идею о "золотом миллиарде",

- отмечает Иван Рослов @_iwanroslow51.

Ну так они и избавляются от того, что самим не нужно. И баба с возу, и деньжат состригут. И типа позаботились,

- добавляет Espada @max_dier.

Последнее заявление особенно похоже на правду. Так как страны Европы начали ограничивать, а в некоторых случаях и полностью запрещать использование вакцины AstraZeneca. Не помогло даже переименование препарата.

Напомним, что в России также пытались продвинуть данную вакцину. Этим занималась и продолжает заниматься компания "Р-Фарм". Её не останавливает ни низкая эффективность зарубежного препарата, ни его дурная репутация и побочные эффекты.

По словам экспертов, причиной является желание компании заработать в разгар пандемии на продаже этой вакцины. Дело в том, что русская вакцина "Спутник V" распространяется в России бесплатно, за государственный счёт. "Р-Фарм" же, вероятно, планирует распространять вакцину AstraZeneca на платной основе среди желающих привиться иностранным продуктом.