Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину

Путина попросили проверить "ЭпиВакКорону". Участники клинических испытаний вакцины требуют публикации результатов III этапа испытаний.

К президенту России Владимиру Путину с письмом обратилась инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" с просьбой провести тщательную проверку препарата. Люди подозревают, что прививка данным препаратом не даёт действенной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что это уже третье письмо инициативной группы. Предыдущее было направлено в Минздрав. Ответ ведомства гласил, что вакцина зарегистрирована, а её эффективность подтверждена.

Однако в действующей инструкции к вакцине "ЭпиВакКорона" указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна,

- указывают подписавшие письмо Путину.

В этой связи они просят обнародовать результаты III этапа испытаний данной вакцины. Также авторы письма утверждают, что результаты независимых экспериментов показывают, что вырабатываемые вакциной антитела не способны нейтрализовать коронавирус.

Кроме того, авторы письма обращают внимание на тот факт, что оценить наличие иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной" можно только с использованием тест-системы от Центра "Вектор", который и разработал вакцину. Данный факт наводит на определённые подозрения.

В настоящее время в мире не существует иной тест-системы, которая способна обнаружить антитела после "ЭпиВакКороны". Объяснение этого факта производителем вакцины не выдерживает научной критики,

- подчёркивается в письме.

Напомним, что ранее свои сомнения в адрес вакцины "ЭпиВакКорона" высказал известный русский учёный-вирусолог Анатолий Альтштейн. Он заявил, что "ЭпиВакКорона" не работает, так как не вызывает образования антител, которые способны нейтрализовать коронавирус.