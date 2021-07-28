Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "...
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
Главная / Политика

Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину

28 июля 2021, 00:25  •  241 • Политика
Путина попросили проверить "ЭпиВакКорону". Участники клинических испытаний вакцины требуют публикации результатов III этапа испытаний.
К президенту России Владимиру Путину с письмом обратилась инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" с просьбой провести тщательную проверку препарата. Люди подозревают, что прививка данным препаратом не даёт действенной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
Отмечается, что это уже третье письмо инициативной группы. Предыдущее было направлено в Минздрав. Ответ ведомства гласил, что вакцина зарегистрирована, а её эффективность подтверждена.
Однако в действующей инструкции к вакцине "ЭпиВакКорона" указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна,
- указывают подписавшие письмо Путину.
В этой связи они просят обнародовать результаты III этапа испытаний данной вакцины. Также авторы письма утверждают, что результаты независимых экспериментов показывают, что вырабатываемые вакциной антитела не способны нейтрализовать коронавирус.
Кроме того, авторы письма обращают внимание на тот факт, что оценить наличие иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной" можно только с использованием тест-системы от Центра "Вектор", который и разработал вакцину. Данный факт наводит на определённые подозрения.
В настоящее время в мире не существует иной тест-системы, которая способна обнаружить антитела после "ЭпиВакКороны". Объяснение этого факта производителем вакцины не выдерживает научной критики,
- подчёркивается в письме.
Напомним, что ранее свои сомнения в адрес вакцины "ЭпиВакКорона" высказал известный русский учёный-вирусолог Анатолий Альтштейн. Он заявил, что "ЭпиВакКорона" не работает, так как не вызывает образования антител, которые способны нейтрализовать коронавирус.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






241
Источник
Похожие новости
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
27 июля 2021, 22:35
Наскальная живопись: Госдеп США пометили свастикой
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
27 июля 2021, 22:35
Жириновский потребовал покарать депутатов-антипрививочников
28 июля 2021, 00:25
Макрона "замариновали" в Полинезии: Русские пошутили про шаурму
28 июля 2021, 00:25
Байден заявил, что делает Путина "опаснее"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2"
23 июля 2021, 06:45
Дата с намёком: США и Германия объявили войну России. Пока газовую
23 июля 2021, 06:45
"Реваншиста" Кулебу осадили в Совфеде: "Видно, не понял"
25 июля 2021, 09:10
Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым
22 июля 2021, 04:10
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевательствами
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе России
22 июля 2021, 06:00
Зеленского сравнили с разносчиком пиццы: "Позорище и унижение"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.