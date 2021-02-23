Вакцина от коронавируса уходит за рубеж, а не в российские регионы?

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес выразил благодарность России за поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в Кремле. За неделю до этого о прибытии партии «Спутника V» сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, перед ним такой же хорошей новостью обрадовал сограждан президент Мексики. Тем временем жители российских регионов жалуются на невозможность сделать прививку. Мы что-то неправильно понимаем или основная часть производимой вакцины действительно уходит на экспорт?

Сюжет: Коронавирус

Массовая вакцинация стартовала в России 18 января. С того времени миновал уже месяц, впору подводить первые итоги. Казалось бы, российские чиновники должны ежедневно сообщать новые данные о количестве привитых. Ведь это тот редкий случай, когда гордиться и правда есть чем: качество вакцины «Спутник V» признали уже десятки стран, а авторитетный научный журнал «Ланцет» оценил её эффективность в 91,6%. Однако не пытайтесь найти статистику – точного количества россиян, получивших вакцину, вы не найдёте. Даже государственное информагентство ТАСС сообщает: «В России до сих пор не раскрывают официальных данных о количестве привившихся. По словам замдиректора по научной работе Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Дениса Логунова, первую прививку получили по крайней мере порядка 2,2 млн человек – 3,2% от поставленного властями плана».

Странно, не правда ли? Версию о том, что Минздрав, Роспотребнадзор или правительство могут не знать точных цифр, отметаем сразу – такое невозможно по определению. Значит, скрывают намеренно? Очень похоже на то. Причина может быть лишь одна – судя по всему, сопоставление количества произведённых доз вакцины с количеством привитых граждан РФ настолько разительно, что может вызвать серьёзные вопросы.

Регионы ждут дозу

Давайте посмотрим на немногочисленные цифры, которые всё же просочились в информпространство. Итак, к 30 декабря прошлого года в России было произведено уже около 2 млн доз вакцины – об этом тогда сообщал Денис Мантуров.

14 января директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал: производство «Спутника V» достигло отметки в 3,5 млн доз в месяц. То есть производственные линии уже налажены, вакцина выпускается не опытными партиями, а массово, сотнями тысяч доз в день. 23 января вице-премьер Татьяна Голикова огласила не менее радостную весть: в России уже произведено 7,6 млн доз вакцины. Из них 2,1 млн поставлено в регионы. Тут бы и спросить: что стало с прочими 5,5 млн доз? Остались лежать на складах на чёрный день? Вроде бы не должны – вакцина нужна здесь и сейчас. Ждут, когда появятся свободные грузовики и железнодорожные вагоны, чтобы развести ампулы по стране? Проблемы с логистикой действительно могут быть, хотя это явно не тот случай, чтобы тянуть резину. Тем более что из регионов сообщают: запись на прививки идёт со скрипом, вакцины не хватает. Подтверждение тому налицо. Тот же ТАСС в сообщении от 13 февраля передаёт: в Подмосковье привито всего чуть более 160 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – 135,6 тысячи. Для регионов, в которых проживают миллионы человек, это капля в море. И такая ситуация по всей стране, достаточно посмотреть сообщения местных оперштабов. Ростовская область, сводка от 17 февраля: из 4,2 млн жителей вакцинировано всего 44 тысячи. Брянская область – вакцинировано 29 432 человека. Томская область – 13 565 человек. Камчатский край – 9000 человек. При этом речь, как правило, идёт лишь о тех, кто получил только первую дозу вакцины. В целом же по регионам выходит, что число привитых составляет от 1 до 5% от общей численности населения. Нелепо предполагать, что все россияне вдруг стали ковид-диссидентами и дружно отказываются от прививок. Так же как вряд ли уместно считать, что у глав субъектов РФ нет желания и возможностей обеспечить массовую вакцинацию. У тех же Андрея Воробьёва и Александра Беглова наверняка не возникло бы проблем с развёртыванием прививочных пунктов.

А теперь сложим детали паззла. Нам сообщают, что проблем с выпуском вакцины в России нет, счёт произведённым дозам идёт на миллионы. При этом статистика вакцинации явно не впечатляет масштабами. Вопрос: куда делась готовая вакцина?

Сам погибай – иностранцев выручай

Вопрос этот выглядит особенно актуально в свете другой новости. 17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия продвигает «Спутник V» за границей в ущерб собственному населению, отметив, что масштабы прививания в РФ недостаточны. «Мы всё ещё не можем понять, почему Россия предлагает миллионы и миллионы доз, в то время как прогресс в вакцинации её собственного населения пока недостаточен», – отметила она.

Предположим, что фон дер Ляйен действительно всего лишь злопыхает по причине врождённой русофобии, как это уже объяснили у нас. Тем не менее если за рубежом и правда сложилось подобное мнение, то стоит ли его подогревать? Известная по старому анекдоту позиция «да хай себе клевещут!» здесь явно не подходит. Для той же оппозиции это просто подарок – рассказать россиянам, как власть в разгар второй волны отправляет вакцину не в поликлиники, а гонит за рубеж. Кстати, подобные мнения уже пробиваются сквозь медийное поле. «За первую половину января было зарегистрировано всего 5 партий вакцин. А в одной партии – 20–30 тыс. доз. Спрашивается, куда делись остальные 400 тыс. доз, которые были произведены на конец прошлого года? Либо они ушли в другие страны и поэтому прошли мимо гражданского оборота, либо эти партии попросту не прошли контроль качества и оказались уничтожены», – рассуждает в интервью «Правмир» независимый аналитик Александр Драган.

И правда, ещё до Нового года, когда в России только-только начиналась прививочная кампания, 300 тыс. доз «Спутника» прибыло в Аргентину. Для сравнения: в это же время в Иркутскую область прилетело 2 тыс. доз, а в Свердловскую – 3,5 тыс. доз.

В какие страны поставлялся «Спутник V»

Аргентина – получена первая партия из 300 тыс. доз, всего по контракту будет поставлено 10 млн доз. Венгрия – прибыло 6 тыс. доз, всего планируется поставить 2 млн доз. Белоруссия – получено 190 тыс. доз. Боливия – 20 тыс. доз прибыло, всего ожидается 5,2 млн доз. Венесуэла –100 тыс. доз прибыло, всего ожидается 10 млн доз. Сербия – прибыло 250 тыс. доз. Мексика – прибыло 200 тыс. доз, всего ожидается 24 млн доз. Заключены предварительные соглашения о поставках российской вакцины в Палестину и Алжир, ведутся переговоры с Тунисом. Также о поставке вакцины из России заявили в Черногории.

Фото: Zuma/ТАСС

РФПИ хочет денег

Ситуация явно требует объяснения. Потому мы направили официальный запрос в Российский фонд прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V» и курирует теперь его распространение. Нас интересовало: какое количество доз вакцины уже произведено? Сколько доз вакцины направлено в регионы России и за рубеж? На каких предприятиях производится экспортный «Спутник V»? Однако на момент сдачи номера в печать ответов мы не получили. Впрочем, несильно этому удивились.

Ранее «Наша Версия» уже писала о том, что «Спутник V» продаётся в России дороже, чем за границей, – 1942 рубля за две дозы против примерно 1500 рублей. Почему так, адресовали мы вопрос РФПИ, разве не должно быть наоборот? Ведь вакцина создавалась за счёт бюджета, то есть на деньги всех россиян. Однако похоже, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев недаром считается одним из самых умелых финансистов страны. Вот и к созданию вакцины он, похоже, подошёл как к бизнес-проекту. Дмитриев уже не раз озвучивал грандиозные планы покорения мира с помощью антиковидных вакцин – так, уже весной планируется начать поставки в Европу, а всего до конца года будет привито 700 млн человек. Всего РФПИ нацелился на четверть мирового рынка вакцин, оцениваемого в 75 млрд долларов! Для этого препарат надо как можно шире продвигать на международной арене, рекламируя его качество. Ну а то, что в это время жители российских регионов будут обивать пороги поликлиник в поисках вакцины, для «эффективных менеджеров», похоже, не важно – «бабы ещё нарожают».