Вакцина от коронавируса, «большая пятерка» и совместное решение проблем: о чём Путин говорил на Генассамблее ООН

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году она проводится в дистанционном формате. Из-за того, что личного присутствия на мероприятии не требовалось, в 2020-м со своими обращениями выступило рекордное количество государственных лидеров. 22 сентября прозвучала и речь президента РФ Владимира Путина.

Сюжет: Коронавирус

Неделя высокого уровня в ООН открылась в нестандартном формате – в 2020 году она, как и многие другие масштабные международные мероприятия, проводится в дистанционном режиме. С одной стороны, это привело к тому, что обратиться к международному сообществу захотело значительно больше глав государств и правительств, чем обычно – порядка 170 вместо 70-80, как в предыдущие годы. С другой – дистанционный формат не оставил пространства для традиционных кулуарных дискуссий между лидерами и встреч «на ногах», часто использующихся для достижения различных договоренностей. Также он уничтожил возможность демаршей и протестов со стороны делегаций, которые нередко можно наблюдать во время выступления тех или иных политиков, и оставил слушателей без экспромтов со стороны выступающих.

Одной из главных тем выступлений стала пандемия коронавируса. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал ее «пятым всадником апокалипсиса», а президент США Дональд Трамп открыто обвинил в распространении инфекции Китай, призвав привлечь Пекин к ответственности за это. Лидер КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал не политизировать борьбу с коронавирусом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против того, чтобы поставки медоборудования и лекарств и создание вакцины стали очередным соревнованием между государствами. Выступление президента России Владимира Путина 22 сентября шло восьмым в списке. Он, как и другие участники Генассамблеи ООН, заранее записал 15-минутное видеообращение, предусмотренное регламентом мероприятия, высказавшись о ключевых мировых проблемах.

О роли Устава ООН

В начале своего обращения Путин поздравил ООН с 75-летним юбилеем, который в этом году отмечает организация. Он напомнил, что эта дата тесно связана с другим событием огромной важности – победой над нацизмом во Второй мировой войне, которой тоже исполняется 75 лет. По словам Путина, именно тогда был установлен миропорядок, «безусловным фундаментом» которого является Устав ООН, действующий и на сегодняшний день. Президент России подчеркнул, что юбилей данного документа обязывает все мировые державы вспомнить о том, какие принципы закладывались в него основателями ООН. Это принципы равенства суверенных государств, невмешательства в их внутренние дела, несилового урегулирования конфликтов и праве народов на самоопределение. Путин указал, что именно они позволили ООН все это время выполнять свою основную миссию - «беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов». Потенциал ООН в настоящее время все еще не исчерпан, однако, как заметил российский президент, изменения, которые происходят в мире, заставляют задуматься о необходимости ее развития.

Механизмы, которые прописаны в ООН, как заявил Путин, делают организацию более эффективной, чем предшествующая ей Лига Наций, не располагавшая реально работающими механизмами и способная лишь на «бесконечные разговоры». Президент РФ призвал не забывать об этом уроке истории, заметив, что это было бы безответственно. Безответственными он назвал и попытки переписать историю - в частности, итоги Второй мировой войны. Он предостерег об опасности подобных действий в современных условиях, когда миру приходится отвечать на новые вызовы.

Совбез ООН и его реформа

В ходе обращения Путин обратил внимание, что ООН должна соответствовать «динамике XXI века» и идти в ногу со временем, отражая реалии современного мира, который делается «все более сложным». По его мнению, прежде всего изменения заставляют задуматься о том, чтобы реформировать Совет безопасности ООН, являющийся центральным органом организации. Позиция России по этому вопросу является вполне четкой: Совбез должен более полно принимать во внимание интересы всех стран и все многообразие их позиций. Как рассчитывает российская сторона, Совбез ООН станет опираться на принцип широкого согласия государств, сохраняя за собой роль ключевого звена глобального управления. Без сохранения права вето постоянных членов органа эта задача является невыполнимой. По словам Путина, такое право пяти ядерных держав-победительниц и на данном этапе отражает реальный «военно-политический баланс».

Владимир Путин: «Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности».

Коронавирус и интеграция

Разумеется, Путин не обошел в своей речи и пандемию коронавируса. Он отметил, что это стало одним из главных вызовов, с которыми пришлось столкнуться человечеству. Российский лидер указал, что инфекция стала причиной сотен тысяч жертв по всему миру, привела к ухудшению жизни миллионов людей и вынудила мировые правительства принимать решения, крайне болезненные для мировой экономики. При этом, по утверждению Путина, оценить последствия пандемии удастся только в будущем, но уже сейчас ясно, что глобальную экономику ждет долгое и сложное восстановление.

В то же время, президент РФ выразил уверенность в том, что антикризисные меры, которые использовались раньше, могут не сработать, поэтому мировому сообществу нужно сообща выработать новые методы решения проблемы. Одним из них, по его словам, могло бы стать предложение российской стороны об «интеграции интеграций». Путин обратился к странам с призывом к созданию Большого Евразийского партнерства с участием всех без исключения государств Азии и Европы. Также российский лидер призвал создать так называемые «зеленые коридоры», которые были бы независимы от войн и санкций. Через них можно было бы осуществлять беспрепятственную поставку товаров первой необходимости, продовольствия и необходимой для борьбы с пандемией продукции. Кроме того, все это могло бы помочь в восстановлении глобального роста и сокращении безработицы.

Путин обратил внимание еще на одну важную деталь, связанную с пандемией. Изоляция дала толчок развитию информационных технологий, которые позволили перестроить и усовершенствовать системы образования, торговли, медицины и социальных услуг. Тем не менее, он указал и на негативную сторону этого процесса - по мнению президента РФ, технологии могут оказаться в руках злоумышленников и экстремистов, что влечет за собой огромные риски. Путин призвал к обсуждению вопросов кибербезопасности на площадке ООН.

Предложение вакцины

Здравоохранение, как заявил Путин, тоже требует пристального внимания мировой общественности – не меньшего, чем экономика. Он напомнил, что Россия оказывает другим странам помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе, под эгидой Всемирной организации здравоохранения, потенциал которой необходимо укреплять. Путин подчеркнул, что за период пандемии Россией был получен большой опыт – он позволил разработать новую тест-систему, препараты для выявления и лечения коронавируса, а также первую в мире вакцину. Он указал, что российская вакцина «Спутник-V» уже подтвердила свою надежность, эффективность и безопасность.

Владимир Путин: «Россия готова оказать ООНовцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений».

Помимо этого, президент России выразил готовность к взаимодействию со всеми странами мира для обеспечения их граждан данной вакциной.

Более того, Путин предложил провести онлайн-конференцию высокого уровня, в которой смогут поучаствовать государства, заинтересованные в сотрудничестве по вопросу создания вакцин от коронавируса. Он подчеркнул, что Россия полностью открыта для такого рода партнерства.

Международная безопасность

Путин заявил, что Россия выступает за мирное и дипломатическое урегулирование конфликтов по всему миру и поддержание стратегической стабильности. По его словам, Москва нацелена на развитие инициатив в области контроля над вооружениями и на поддержании действующих режимов, в том числе, в плане запрета химического, биологического и токсинного оружия.

Одной из ключевых проблем Путин назвал продление соглашения о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, которое истекает в феврале 2021 года. Также он напомнил о моратории на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионов мира, который будет действовать до тех пор, пока от аналогичных мер будет воздерживаться американская сторона. Как заметил российский лидер, реакции от Вашингтона и его союзников на этот шаг все еще не последовало, хотя, по его мнению, подобные взаимные шаги могли бы стать основой для международного диалога о стратегической стабильности.

Путин также отметил необходимость заключения соглашения с участием всех космических держав о запрете на размещение оружия в космосе и применение силы в отношении космических объектов.

Все эти цели, по словам президента РФ, невозможно достичь при отсутствии тесной кооперации постоянных членов Совбеза ООН, на чьих плечах лежит особая ответственность за мир и безопасность, а также за сохранение основ международного права. В связи с этим Россия предложила провести саммит стран большой пятерки с целью подтвердить основные принципы взаимодействия на международной арене и обсудить пути решения актуальных проблем. Это мероприятие, как считает Путин, должно состояться сразу же, как только эпидемиологическая обстановка откроет такую возможность.