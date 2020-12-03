Вакцина не компенсирует ущерб, нанесенный экономике Covid-19

В первой половине 2020 года Европа быстро и смело отреагировала на рецессию Covid-19. По мере того как вторая волна пандемии вызывает новый спад, директивные органы, похоже, утратили решительность.

Правительства изо всех сил пытаются эффективно справиться с кризисом здравоохранения, поскольку они стоят перед выбором: сохранение открытой экономики и введение новых ограничений. Европейский центральный банк, похоже, собирается объявить о новом раунде стимулирования в середине декабря, но неясно, насколько он может способствовать восстановлению экономики. Государства-члены Европейского союза находятся в тупике, поскольку блок пытается завершить работу над многолетним бюджетом, который включает в себя совместный фонд восстановления от пандемии. Хотя соглашение представляется наиболее вероятным результатом, задержки повредят перспективам быстрого восстановления экономики.

К счастью, второй спад в этом году выглядит менее опасным, чем тот, что наблюдался весной. Производство сохранило приличные темпы благодаря устойчивости мировой торговли, чему способствовало восстановление Китая. Даже в сфере услуг новые ограничения были в значительной степени менее драконовскими и, следовательно, менее разрушительными. Согласно сводному прогнозу Bloomberg, экономика Еврозоны сократится на 1,7% в третьем квартале. Это намного меньше, чем падение на 11,8% во втором квартале.

Однако было бы неверно рассматривать эти две рецессионные волны как отдельные, поскольку их кумулятивный эффект имеет большое значение. Это достаточно плохо для владельцев ресторанов и магазинов, которые были закрыты во время первых ограничений. Вторая блокировка, хотя и более мягкая, более жестокая во многих отношениях, нагромождая страдания поверх потерянных доходов в первой половине года.

Как отметила в этом месяце президент ЕЦБ Кристин Лагард, «если общественность больше не будет рассматривать пандемию как одноразовое событие, мы сможем увидеть более длительные изменения в поведении, чем во время первой волны». Это может означать еще больше банкротств, еще больше обескураженных работников и еще больший долгосрочный ущерб экономике.

По крайней мере у еврозоны прочная основа для того, чтобы справиться с последними блокировками. Весной Европейская комиссия приостановила действие фискальных правил блока, подготовив почву для решительного ответа со стороны правительств. ЕЦБ запустил большой пакет покупок облигаций, который со временем стал более гибким. В довершение всего лидеры ЕС договорились о программе грантов и займов, которые комиссия будет финансировать за счет заимствований на финансовых рынках. Уроки медленного реагирования на долговой кризис еврозоны в последнее десятилетие, по-видимому, усвоены.

И все же призраки неудачи снова преследуют Европу. В Испании, Франции, Италии и других странах правительства не смогли должным образом подготовиться ко второй волне; системы здравоохранения и операции по отслеживанию заражений рухнули под тяжестью числа случаев заболевания. Правительства отчаянно пытались сохранить предприятия открытыми, но при этом они не смогли сдержать ни гуманитарный, ни экономический кризис.

Политики готовят новые шаги для возобновления работы, чтобы «спасти Рождество» (и розничных торговцев), но больницы уже работают на пределе своих возможностей. Существует риск третьей волны в январе, как раз перед ожидаемым широким распространением вакцин против ковида.

ЕЦБ делает свое дело. Доходность облигаций находится на рекордно низком уровне; 10-летний государственный долг Испании и Португалии может вскоре присоединиться к клубу минусовых ставок. Лагард готова добавить к схеме покупки активов ЕЦБ 1,35 трлн евро ($1,6 трлн) и предложить более щедрые кредиты банкам, чтобы они продолжали кредитовать реальную экономику. Однако есть пределы и ее возможностям. Сокращение расходов на финансирование для правительств, предприятий и семей приветствуется, но само по себе это не стимулирует инвестиции и не гарантирует, что деньги будут потрачены эффективно. Границы денежно - кредитной политики стали очевидны.

Самый большой политический провал связан с фондом следующего поколения ЕС, попыткой фискального реагирования Европы на пандемию. Венгрия и Польша угрожают наложить вето на многолетний бюджет из-за увязки платежей с соблюдением законности. Варшава и Будапешт скорее всего пойдут на попятную, поскольку вето лишит их финансовой помощи в момент острого кризиса. Но эта напряженность обнажила трудности, связанные с созданием совместных фискальных ответных мер ЕС.

Вместо этого странам еврозоны следует подумать о создании собственного бюджета, чтобы избежать капризов стран, которые не являются членами клуба единой валюты.

Недолговечный летний оптимизм, когда первая вспышка отступила, дал Европе иллюзию того, что она справилась с пандемией и экономическим шоком так же успешно, как Азия, и лучше, чем США. Конец кризиса в области здравоохранения кажется не за горами, но до него еще нужно дожить. Хуже того, вакцина не компенсирует долгосрочный ущерб экономике.