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Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
08 мая 2021, 00:55 • 51 • В мире
Сравнение надёжности русской вакцины с автоматом Калашникова вызвало шквал комментариев в соцсетях от иностранных пользователей. Несмотря на то, что президент России лишь повторил яркое сравнение о нашей вакцине, сказанное австрийским ученым, у западных комментаторов началась паника.
Президент России Владимир Путин сравнил русскую вакцину от коронавируса с автоматом Калашникова. Глава государства отметил, что такую оценку нашему препарату выдал один из европейских ученых.
Однако в западных соцсетях не стали разбираться: пользователи стали массово цитировать это высказывание, некоторые из них не сдерживались в оценках.
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в духе русофобии заявил, что и вакцина, и АК "убили много-много людей". Философ Сильвио Фунтович допустил, что вакцину можно сравнивать с ядерным оружием. "Скоро мы услышим, как кто-то рекламирует свою вакцину, столь же эффективную, как ядерная бомба. Ооочень обнадеживает", - язвительно заметил он.
Однако, отмечает автор телеграм-канала "Расстрельный", реакция иностранцев во многом обусловлена тем, что зарубежные СМИ проигнорировали важное уточнение Путина о том, что такое сравнение ранее выдал один из европейских специалистов.
"Нам без труда удалось найти интервью австрийского ученого Флориана Тальхаммера, который и провёл такую аналогию. Так что считаем, что игнорирование уточнения является злонамеренным и преследует цель как раз и вызвать такую истерику", - говорится в сообщении канала.
Стоит заметить, что русские не восприняли так истерично эту аналогию. Так, журналистка Юлия Витязева в своём Twitter назвала высказывание главы государства "цитатой дня". В комментариях её поддержали, отметив, что это элегантное сравнение.
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