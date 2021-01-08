Вакцина, которой нет: киевский медик рассказала о «тайных прививках» украинских политиков

Одна из сотрудниц клиники Mediland в Киеве рассказала журналистам, что на базе медучреждения якобы проводится «вакцинация» от COVID-19Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что несколько депутатов Верховной Рады, украинских бизнесменов и топ-чиновников «тайно вакцинировались» от COVID-19 препаратами производства компаний BioNTech и Pfizer.По информации журналистов, за прививки первые лица Украины заплатили до 3 тысяч евро (270 тыс. руб). При этом официально в стране ни одна из существующих в мире вакцин пока не применяется.В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину, оговорив крайний срок — февраль 2021 года.По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Известно и о контракте украинского минздрава с китайской компании Sinovac Biotech на ввоз еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса.А вот от российского препарата на Украине решили отказаться, поскольку она, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, не прошла все необходимые клинические испытания. В российском минздраве эту информацию опровергли, назвав подобные заявления украинских политиков исключительно политическими.Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 на Украине был поставлен более, чем миллиону человек, из них около 9 тысяч — за последние сутки. Почти 20 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.