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Вакцина из крови Назарбаева? В Казахстане прокомментировали "разработку препарата" от коронавируса

04 июля 2020, 22:00  •  30 • Политика
В Казахстане прокомментировали "разработку препарата" от коронавируса, основой для которого якобы послужили материалы крови бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Эту информацию назвали фейком и напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений.
В пресс-службе Министерства информации и общественного развития Казахстана прокомментировали сведения о том, будто бы в стране ведётся разработка вакцины от коронавирусной инфекции на базе материалов крови экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Эту информацию, появившуюся в Сети, в ведомстве назвали фейком. Там также напомнили, что казахстанское законодательство предусматривает уголовную ответственность за распространение заведомо ложных данных.
В связи с этим правоохранители вскоре приступят к проверке фейковых публикаций в интернете, а также примут меры по пресечению дальнейшего тиражирования данного вброса.
Напомним, 18 июня пресс-служба Назарбаева сообщила, что первый президент республики заразился коронавирусом. Бывший глава государства закрылся на самоизоляцию, но продолжил работу в удалённом формате.
3 июля он лично обратился к гражданам и рассказал о своём выздоровлении. Он подчеркнул, что уже возвращается к полноценной трудовой деятельности.

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