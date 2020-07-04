Вакцина из крови Назарбаева? В Казахстане прокомментировали "разработку препарата" от коронавируса

В пресс-службе Министерства информации и общественного развития Казахстана прокомментировали сведения о том, будто бы в стране ведётся разработка вакцины от коронавирусной инфекции на базе материалов крови экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Эту информацию, появившуюся в Сети, в ведомстве назвали фейком. Там также напомнили, что казахстанское законодательство предусматривает уголовную ответственность за распространение заведомо ложных данных.

В связи с этим правоохранители вскоре приступят к проверке фейковых публикаций в интернете, а также примут меры по пресечению дальнейшего тиражирования данного вброса.

Напомним, 18 июня пресс-служба Назарбаева сообщила, что первый президент республики заразился коронавирусом. Бывший глава государства закрылся на самоизоляцию, но продолжил работу в удалённом формате.

3 июля он лично обратился к гражданам и рассказал о своём выздоровлении. Он подчеркнул, что уже возвращается к полноценной трудовой деятельности.