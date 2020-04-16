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Вакцина или плацебо: Научную загадку COVID-19 хотят решить за счёт стариков
16 апреля 2020, 21:10 • 207 • В мире
В Нидерландах в конце марта сообщили, что учёные объявили набор пожилых людей, готовых опробовать на себе эффективность вакцины, которая получила название bacillus Calmette-Guérin (БЦЖ). Однако в ВОЗ не считают, что прививка БЦЖ может быть эффективна против коронавирусной инфекции.
Пока медики всего мира бьются над вакцинами против коронавируса, в Европе пытаются за счёт уже известных вакцин ослабить воздействие инфекции. В умах исследователей появилась идея, что противотуберкулёзная вакцина БЦЖ (бацилла Кальмета - Герена) может стать эффективной и против коронавируса.
В этой связи в Нидерландах ещё в конце марта решили протестировать эффективность вакцины.
В частности, её хотели испытать среди тысячи медработников. Результаты оценки эффективности планировалось исследовать по числу дней, пропущенных людьми по болезни, независимо от диагноза.
Кроме того, сообщал Sciencemag, в добровольцы предлагалось записаться и людям пожилого возраста. Третий эксперимент с БЦЖ был запланирован группой из Мельбурнского университета, и добровольцами снова станут медики.
Примечательно, что испытуемые не будут знать - получают они вакцину или плацебо: по современным стандартам, исследование должно быть произвольным и двойным слепым.
Стоит добавить, что на днях в ВОЗ усомнились в эффективности данной вакцины против коронавируса и даже указали на возможную опасность от неё.
В организации пояснили, что клинические испытания этой вакцины на людях и животных показали её неспецифическое воздействие на иммунную систему, в том числе негативное, передаёт РБК.
Кроме того, если население начнёт использовать имеющиеся запасы вакцины БЦЖ, это приведёт к росту заболеваемости и смертности от туберкулёза, говорится в научной записке ВОЗ.
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