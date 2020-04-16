Вакцина или плацебо: Научную загадку COVID-19 хотят решить за счёт стариков

Пока медики всего мира бьются над вакцинами против коронавируса, в Европе пытаются за счёт уже известных вакцин ослабить воздействие инфекции. В умах исследователей появилась идея, что противотуберкулёзная вакцина БЦЖ (бацилла Кальмета - Герена) может стать эффективной и против коронавируса.

В этой связи в Нидерландах ещё в конце марта решили протестировать эффективность вакцины.

В частности, её хотели испытать среди тысячи медработников. Результаты оценки эффективности планировалось исследовать по числу дней, пропущенных людьми по болезни, независимо от диагноза.

Кроме того, сообщал Sciencemag, в добровольцы предлагалось записаться и людям пожилого возраста. Третий эксперимент с БЦЖ был запланирован группой из Мельбурнского университета, и добровольцами снова станут медики.

Примечательно, что испытуемые не будут знать - получают они вакцину или плацебо: по современным стандартам, исследование должно быть произвольным и двойным слепым.

Стоит добавить, что на днях в ВОЗ усомнились в эффективности данной вакцины против коронавируса и даже указали на возможную опасность от неё.

В организации пояснили, что клинические испытания этой вакцины на людях и животных показали её неспецифическое воздействие на иммунную систему, в том числе негативное, передаёт РБК.

Кроме того, если население начнёт использовать имеющиеся запасы вакцины БЦЖ, это приведёт к росту заболеваемости и смертности от туберкулёза, говорится в научной записке ВОЗ.