|
Вакцина для русской элиты - повод для санкций? Гаспарян ответил на вброс Bloomberg
20 июля 2020, 14:00 • 42 • Политика
Bloomberg сообщило о том, что якобы русская элита (политическая и деловая) ещё в апреле получила экспериментальную вакцину от COVID-19. Политолог Армен Гаспарян на этот вброс агентства не без сарказма ответил: "Вот и повод для новых санкций".
Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что якобы представители политической и бизнес-элиты России получили ещё в апреле экспериментальную вакцину от COVID-19, которую разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи.
Якобы речь идёт о сотнях человек, как утверждает источник, знакомый с ситуацией, но не названный СМИ. Причём, это не те, кого отобрали для официального исследования.
В социальных сетях информация агентства вызвала иронию и сарказм. Так, автор Telegram-канала "2ch/Двач" лишь коротко заметил: "Классика".
Известный политолог Армен Гаспарян был чуть более многословен, посчитав, что в этой информации кроется повод для объявления новых рестрикций против России.
"Вот и повод для новых санкций. Bloomberg: Кремль уже в апреле имел доступ к вакцине от коронавируса", - прокомментировал вброс от агентства эксперт. Официального подтверждения информации СМИ нет.
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2020, 01:00
|
19 июля 2020, 00:00
|
14 июля 2020, 17:00
|
18 июля 2020, 00:00
|
14 июля 2020, 19:00
|
17 июля 2020, 19:00
|
16 июля 2020, 22:00