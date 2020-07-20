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Вакцина для русской элиты - повод для санкций? Гаспарян ответил на вброс Bloomberg

20 июля 2020, 14:00  •  42 • Политика
Bloomberg сообщило о том, что якобы русская элита (политическая и деловая) ещё в апреле получила экспериментальную вакцину от COVID-19. Политолог Армен Гаспарян на этот вброс агентства не без сарказма ответил: "Вот и повод для новых санкций".
Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что якобы представители политической и бизнес-элиты России получили ещё в апреле экспериментальную вакцину от COVID-19, которую разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи.
Якобы речь идёт о сотнях человек, как утверждает источник, знакомый с ситуацией, но не названный СМИ. Причём, это не те, кого отобрали для официального исследования.
В социальных сетях информация агентства вызвала иронию и сарказм. Так, автор Telegram-канала "2ch/Двач" лишь коротко заметил: "Классика".
Известный политолог Армен Гаспарян был чуть более многословен, посчитав, что в этой информации кроется повод для объявления новых рестрикций против России.
"Вот и повод для новых санкций. Bloomberg: Кремль уже в апреле имел доступ к вакцине от коронавируса", - прокомментировал вброс от агентства эксперт. Официального подтверждения информации СМИ нет.

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