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Вакцина для орангутанга: Учёные придумали защиту от COVID-19 для животных

07 марта 2021, 20:15  •  30 • В мире
Американские учёные создали вакцину от коронавируса для животных. Прививки уже поставили пяти карликовым шимпанзе и четырём орангутангам из зоопарка в Сан-Диего.
В США учёные разработали вакцину от коронавируса для животных, чтобы защитить от пандемии обитателей зоопарков, пишут "Невские новости".
После вспышки COVID-19 среди горилл в зоопарке Сан-Диего решили вакцинировать приматов. Так, две прививки уже поставили пяти карликовым шимпанзе и четырём орангутангам.
Как отмечают создатели препарата, он схож с сывороткой, разработанной для людей. Прежде чем ставить его обезьянам, он был протестирован на собаках и кошках.
Среди первых вакцину получила самка орангутанга Карен. В 1994 году она стала первой представительницей своего вида, которой проводили операцию на открытом сердце.

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