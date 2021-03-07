Вакцина для орангутанга: Учёные придумали защиту от COVID-19 для животных

Американские учёные создали вакцину от коронавируса для животных. Прививки уже поставили пяти карликовым шимпанзе и четырём орангутангам из зоопарка в Сан-Диего.

В США учёные разработали вакцину от коронавируса для животных, чтобы защитить от пандемии обитателей зоопарков, пишут "Невские новости".

После вспышки COVID-19 среди горилл в зоопарке Сан-Диего решили вакцинировать приматов. Так, две прививки уже поставили пяти карликовым шимпанзе и четырём орангутангам.

Как отмечают создатели препарата, он схож с сывороткой, разработанной для людей. Прежде чем ставить его обезьянам, он был протестирован на собаках и кошках.

Среди первых вакцину получила самка орангутанга Карен. В 1994 году она стала первой представительницей своего вида, которой проводили операцию на открытом сердце.