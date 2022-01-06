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Вакханалия в Алма-Ате продолжается. Казахстану посоветовали готовиться к худшему

06 января 2022, 20:00  •  63 • Политика
Силовики продолжают наводить порядок в Алма-Ате, где на данный момент наиболее сложная ситуация с бунтовщиками и мародерами. Однако последствия от нынешних протестов в дельнейшем будут еще хуже, считает политолог Армен Гаспарян.
В Сети было обнародовано видео дневных боев в Алматы. По этическим моментам саму запись мы разместить не можем, однако отметим, что на кадрах заснято, как протестующие сражаются с силовиками. По людям ведут огонь, те пытаются прикрываться щитами, слышна стрельба. В итоге с громким матом группа протестующих рассыпается.
Скриншот Telegram/Readovka
Разлетелось и другое видео из Алма-Аты, как мародеры камнями бросают в окна граждан, чтобы те не снимали их бесчинства.
Тем временем МВД Казахстана заявляет, что площадь Республики в Алма-Ате зачищена.
На данный момент в городе захвачены и частично разгромлены ряд помещений госорганов, финорганизаций, телекомпаний. На окраинах мародёры грабят магазины. В других регионах республики обстановка относительно стабильная.
При этом последствия от нынешней вакханалии будут еще хуже, считает журналист и политолог Армен Гаспарян. В беседе с Царьградом он отметил, что, когда есть вакханалия толпы никто никогда не будет думать ни о каких последствиях.
Но очевидно, что нынешние политические катаклизмы отрицательно скажутся на экономике.
"Это однозначно. И есть еще момент, о котором почему-то не хотят все сегодня говорить. Это еще же происходит в эпоху пандемии. Еще не известно, сколько людей, в результате всех этих событий, заболеет, и что с ними потом будет. Но об этом, опять же, размышлять у нас почему-то не принято", - добавил он.
В целом же протесты в Казахстане были вполне просчитываемым и ожидаемым сценарием.
"Еще год назад с коллегами предупреждали - Казахстан идет к "политической дискотеке"^ закончилась эпоха Нурсултана Назарбаева. А всегда в таких случаях происходят на постсоветском пространстве политические потрясения. Никто не верил. Три месяца назад, когда была история с языковыми патрулями, мы предупреждали – вот звоночки. Опять никто не верил. Сейчас посмотрели, как это технологично работает. Как координируются протесты через телефонные номера, зарегистрированные на Украине. Как работает телеграм-канал Nexta. Как весь интернационал либеральных уродов кинулся поддерживать это всё. То есть, это в самом что ни на есть виде работает технология. Здесь интрига, по сути дела, только одна: как поведет себя власть", - пояснил Гаспарян.
Напомним, что ранее в Казахстан по запросу местных властей по линии ОДКБ были направлены миротворцы.

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