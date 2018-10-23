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«Вакханалия азарта»: Гаспарян ответил Трампу на угрозы наращивать ядерный арсенал
23 октября 2018, 10:09 • 116 • Политика
Российский журналист, публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка продолжит наращивать ядерный арсенал.
Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент США Дональд Трамп и вовсе заявил о том, что Америка продолжит наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя».
Российский журналист, публицист и политолог Армен Гаспарян коротко и емко прокомментировал в Twitter слова главы Белого дома. Свой ответ эксперт уместил в два слова: «Вакханалия азарта».
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