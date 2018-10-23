«Вакханалия азарта»: Гаспарян ответил Трампу на угрозы наращивать ядерный арсенал

Российский журналист, публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка продолжит наращивать ядерный арсенал.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент США Дональд Трамп и вовсе заявил о том, что Америка продолжит наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя».

Российский журналист, публицист и политолог Армен Гаспарян коротко и емко прокомментировал в Twitter слова главы Белого дома. Свой ответ эксперт уместил в два слова: «Вакханалия азарта».