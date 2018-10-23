Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мексика под ударом: Надвигающийся на страну ураган «Уилла» признан крайне опасны...
Украина и Черногория присоединились к продлению санкций против России
«Даже не думайте об этом»: Вашингтон боится, как бы Россия не прорвала «нефтяную...
Сквозь века: в Москве прошла инаугурация Российско-французского фонда историческ...
Главная / Политика

«Вакханалия азарта»: Гаспарян ответил Трампу на угрозы наращивать ядерный арсенал

23 октября 2018, 10:09  •  116 • Политика
Российский журналист, публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка продолжит наращивать ядерный арсенал.
Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент США Дональд Трамп и вовсе заявил о том, что Америка продолжит наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя».
Российский журналист, публицист и политолог Армен Гаспарян коротко и емко прокомментировал в Twitter слова главы Белого дома. Свой ответ эксперт уместил в два слова: «Вакханалия азарта».
Трамп заявил, что США будут наращивать ядерный арсенал, пока Россия и Китай не придут в себя

Вакханалия азарта
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 23 октября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

116
Источник
Похожие новости
23 октября 2018, 10:09
Трамп признался: «Я националист»
22 октября 2018, 17:54
«Безопасные дороги» Медведева: Пьяным водителям упростили возврат водительских прав
23 октября 2018, 03:39
«Будет много дипломатии»: Советник главы США «разоткровенничался» в эфире либеральной радиостанции

22 октября 2018, 21:09
Эмиссар США прибыл в особняк МИД на рабочий обед с Лавровым - фото
22 октября 2018, 21:09
«Решение о санкциях было бессмысленным»: В Турции попросили США поторопиться со снятием ограничений
23 октября 2018, 00:24
Трамп пообещал наращивать ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
23 октября 2018, 06:54
«Даже не думайте об этом»: Вашингтон боится, как бы Россия не прорвала «нефтяную блок...
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
23 октября 2018, 03:39
Украину лишат шампанского и коньяка по требованию Франции
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 октября 2018, 22:09
На Украине «отретушировали» смерть американского пилота при крушении Су-27
18 октября 2018, 06:39
Украина упорно хочет говорить по-русски
20 октября 2018, 17:09
Шойгу открыл фронт против США в Юго-Восточной Азии
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
18 октября 2018, 13:09
Киев хочет учения? У России однозначный ответ на проход военных кораблей в Азовское море, заявил Лавров
17 октября 2018, 04:39
Порошенко врал: В НАТО после крушения Су-27 открестились от «Чистого неба» Украины
22 октября 2018, 03:28
Тарифы выше, но субсидий не ждите
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.