Вахтёрский вопрос: Росгвардия предложила ужесточить наказание за незаконную охранную деятельность

В Росгвардии предложили ужесточить наказание по административной статье о незаконной частной охранной деятельности. Поправки предполагают повышение штрафов, а также новые санкции в виде дисквалификации и приостановления деятельности юрлица. Под действие законопроекта попадают контролёры торговых залов, администраторы, сторожи и вахтёры, работающие незаконно. Силовики уверены, что эти меры могут посодействовать в пресечении незаконной частной охранной деятельности.

Росгвардия выступила с законодательной инициативой, предусматривающей ужесточение ответственности за незаконное осуществление охранной деятельности. Формальным поводом для внесения поправок послужил рост инцидентов «с применением насилия в отношении посетителей торгово-развлекательных заведений и иных мест массового пребывания людей».

«В случае возникновения инцидентов с применением насилия в отношении посетителей торгово-развлекательных заведений и иных мест массового пребывания людей, СМИ увязывают данные происшествия с деятельностью частных охранников. Однако в ходе проведения проверочных мероприятий устанавливается, что участниками основной массы случаев являются не работники частных охранных организаций, а так называемые «САВОКеры» (сокращение от «сторожа, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры» — лица, не имеющие отношения к частной охране — RT), — говорится в пояснительной записке к документу, размещённому на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте предлагается ужесточить санкции статьи 20.16 КоАП РФ «Незаконная частная детективная или охранная деятельность».

«Осуществление незаконной частной охранной деятельности на объектах различных форм собственности приводит к ослаблению их антитеррористической защищенности объектов, невозможности отражения нападений на данные объекты, а также к материальным потерям, как со стороны государственных организаций, так и со стороны физических и юридических лиц», — говорится в документе.

В Росгвардии отмечают, что осуществление незаконной частной охранной деятельности ведёт к теневому обороту денежных средств, полученных в рамках оказания «псевдоохранных» услуг.

Росгвардия предлагает усилить санкции, предусмотренные данной статьёй. В отношении граждан предлагается увеличить размер штрафа до 5 тыс. рублей, для должностных лиц он составит до 10 тыс. Юридическим лицам грозит штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, предлагаемый законопроект предусматривает наказание за повторное нарушение вплоть до дисквалификации на срок до трёх лет, чего ранее в законе не было.

«Предусматриваемые законопроектом изменения позволят оказать профилактическое влияние на состояние дел в вопросе противодействия незаконной частной охранной деятельности, а также способствовать минимизации возможных человеческих жертв и причинения ущерба в результате осуществления данной незаконной деятельности», — говорится в сопроводительном комментарии.

Согласно приведённым в пояснительной записке статистическим данным, за 2017 год физическими лицами совершено более 2 тыс. административных правонарушений, предусмотренных ч. 1. ст. 20.16 КоАП РФ. Это на 20% больше, чем в 2016 году. При этом более 100 человек, совершивших данное административное правонарушение — иностранные граждане.

Избить за сырок

Нередки случаи, когда охранники магазинов незаконно применяют физическую силу к покупателям, в случае подозрений в воровстве.

Например, в прошлом году в Сарове Нижегородской области охранник одного из сетевых супермаркетов избил школьника за предполагаемую кражу творожного сырка. Сейчас по этому инциденту идёт следствие. При этом, по данным местных СМИ, кражи не было. Ранее в Сургуте охранники заподозрили подростка в краже газировки и заперли его в холодильнике.

По данным СМИ, 13 января в Сочи охранник избил посетителя за предполагаемую кражу бутылки водки. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Иногда подобные истории заканчиваются трагически.

В 2017 году в Екатеринбурге суд приговорил к десяти годам лишения свободы охранника крупной торговой сети, который насмерть забил посетителя магазина, заподозрив его в краже.

Как писали местные СМИ, мужчину обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»), частью 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), частью 1 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия») и частью 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

По данным следствия, охранник супермаркета задерживал покупателей по подозрению в краже товара, уводил в подсобку и избивал, требуя суммы, которые превышали стоимость якобы украденных товаров. Один из потерпевших в последствии скончался.

«Ужесточить контроль»

Как рассказал RT руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов, в случае принятия инициативы Росгвардии нарушителям будет грозит более строгое наказание, чем это предусмотрено в действующем законодательстве.

«Проектной инициативой Росгвардии предлагается ужесточение наказания в виде административного штрафа по действующей правовой норме ст. 20.16 КоАП РФ. В случае изменения правовой нормы круг субъектов таких нарушений расширяется: он будет охватывать не только охранников и руководителей соответствующих организаций, но и сами организации. Кроме того, предусматривается более строгое наказание за повторное нарушение, включая возможность административного приостановления деятельности соответствующей организации, а для должностных лиц — дисквалификацию. В настоящее время такая возможность законом не предусмотрена», — утверждает юрист.

По мнению Иноядова, реализация законопроекта позволит Росгвардии ужесточить контроль в сфере частной охранной деятельности и позволит уменьшить количество нарушений.