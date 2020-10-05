Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
Главная / Политика

Вахтанг Кикабидзе соблаговолил говорить с Россией и тут же поставил ультиматум

05 октября 2020, 16:20  •  92 • Политика
Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе окончательно ушёл в политику и, более того, соблаговолил говорить с Россией. Но тут же поставил ультиматум.
Громкое заявление Вахтанг Кикабидзе сделал в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари Архи". Он позиционирует себя в качестве противника действующей власти Грузии. Напомним, на днях артист возглавил список блока "Сила в единстве". В этом блоке намерены работать бывшее правящее "Единое нацдвижение" и ещё четыре партии.
Переводом заявления Кикабидзе делится Sputnik. И тут впору удивиться. Оказывается, Кикабидзе готов говорить с Россией. В последнее время певец заявлял, что говорить с нашей страной не о чем, отмечая, что на государственном уровне мира с Грузией быть не может. С другой стороны, на уровне отношения к русским он признавал, что народы остаются братскими. Теперь же Кикабидзе делает политическое заявление. Он уже не против общения с властями России. Но есть ультиматум - победа на выборах:
"Если всё закончится хорошо и власть сменится, меня могут использовать для встреч… с теми же нашими братьями (это абхазы, осетины), с русскими".
Кикабидзе добавил, что считает себя весьма авторитетным человеком в России, Казахстане или, например, Армении и Азербайджане:
"Когда приезжал Назарбаев, оказывается, меня искали, говорят, он хотел взять меня в Давос".
Певец, а теперь ещё и политик пояснил, что его волнует благосостояние грузинского народа, а также будущее детей и молодёжи. Ведь сегодня некоторые дети даже не знают вкуса шоколада. Кстати, Кикабидзе заявил, что считает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили своим близким другом.
Напомним, между Грузией и Россией нет дипломатических отношений с 2008 года. Как раз с момента, когда Саакашвили развязал войну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
05 октября 2020, 00:45
Азербайджан дал Армении шанс на мир: Алиев озвучил условие прекращения огня
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
05 октября 2020, 09:55
Русского сняли с самолёта за "Крым-наш", но "независимые эксперты" всё равно не верят в русофобию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
29 сентября 2020, 19:10
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спасся и сдал белорусов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.