Вахтанг Кикабидзе соблаговолил говорить с Россией и тут же поставил ультиматум

Громкое заявление Вахтанг Кикабидзе сделал в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари Архи". Он позиционирует себя в качестве противника действующей власти Грузии. Напомним, на днях артист возглавил список блока "Сила в единстве". В этом блоке намерены работать бывшее правящее "Единое нацдвижение" и ещё четыре партии.

Переводом заявления Кикабидзе делится Sputnik. И тут впору удивиться. Оказывается, Кикабидзе готов говорить с Россией. В последнее время певец заявлял, что говорить с нашей страной не о чем, отмечая, что на государственном уровне мира с Грузией быть не может. С другой стороны, на уровне отношения к русским он признавал, что народы остаются братскими. Теперь же Кикабидзе делает политическое заявление. Он уже не против общения с властями России. Но есть ультиматум - победа на выборах:

"Если всё закончится хорошо и власть сменится, меня могут использовать для встреч… с теми же нашими братьями (это абхазы, осетины), с русскими".

Кикабидзе добавил, что считает себя весьма авторитетным человеком в России, Казахстане или, например, Армении и Азербайджане:

"Когда приезжал Назарбаев, оказывается, меня искали, говорят, он хотел взять меня в Давос".

Певец, а теперь ещё и политик пояснил, что его волнует благосостояние грузинского народа, а также будущее детей и молодёжи. Ведь сегодня некоторые дети даже не знают вкуса шоколада. Кстати, Кикабидзе заявил, что считает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили своим близким другом.

Напомним, между Грузией и Россией нет дипломатических отношений с 2008 года. Как раз с момента, когда Саакашвили развязал войну.