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Вакарчук заявил, что не намерен отказываться от музыки ради политики
20 мая 2019, 00:54 • 64 • Украина
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что продолжит заниматься музыкой, несмотря на намерение принять участие в парламентских выборах.
РИА Новости
«Для меня музыка — это нечто очень важное... Я считаю, что, когда я смогу творить, я буду давать эту энергию в политику... Я надеюсь, не только избиратели, а все наши поклонники поддержат такое решение», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Вакарчук заявил, что намерен принять участие в выборах в Верховную раду, которые, как ожидается, должны состояться осенью.
Однако некоторые украинские СМИ не исключают проведения досрочных выборов в парламент страны. По словам источников средств массовой информации, они могут состояться 14 июля.
Также сообщалось, что, по данным опроса, опубликованного социологической группой «Рейтинг», поддержать партию Вакарчука «Голос» в ходе предстоящих выборов в Раду готовы лишь 0,7% украинцев.
Подробнее о ситуации на Украине — в материале RT.
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