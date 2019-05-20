Вакарчук заявил, что не намерен отказываться от музыки ради политики

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что продолжит заниматься музыкой, несмотря на намерение принять участие в парламентских выборах.

«Для меня музыка — это нечто очень важное... Я считаю, что, когда я смогу творить, я буду давать эту энергию в политику... Я надеюсь, не только избиратели, а все наши поклонники поддержат такое решение», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Вакарчук заявил, что намерен принять участие в выборах в Верховную раду, которые, как ожидается, должны состояться осенью.

Однако некоторые украинские СМИ не исключают проведения досрочных выборов в парламент страны. По словам источников средств массовой информации, они могут состояться 14 июля.

Также сообщалось, что, по данным опроса, опубликованного социологической группой «Рейтинг», поддержать партию Вакарчука «Голос» в ходе предстоящих выборов в Раду готовы лишь 0,7% украинцев.

Подробнее о ситуации на Украине — в материале RT.