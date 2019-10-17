Вакарчук призвал Зеленского к делам вместо заявлений

Лидер украинской партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что ему и «очень многим людям» хотелось бы видеть от президента Украины Владимира Зеленского дела, а не только заявления.

«Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации», — сказал он.

Ранее Вакарчук заявил, что его партия «Голос» поддержит политическую силу Зеленского «Слуга народа» в случае соответствия своим идеологическим принципам.

В июле он предложил принять закон об отношениях Украины и России.