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Вакарчук призвал Зеленского к делам вместо заявлений
17 октября 2019, 14:54 • 98 • Украина
Лидер украинской партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что ему и «очень многим людям» хотелось бы видеть от президента Украины Владимира Зеленского дела, а не только заявления.
Reuters
«Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации», — сказал он.
Ранее Вакарчук заявил, что его партия «Голос» поддержит политическую силу Зеленского «Слуга народа» в случае соответствия своим идеологическим принципам.
В июле он предложил принять закон об отношениях Украины и России.
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