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Вакарчук призвал Зеленского к делам вместо заявлений

17 октября 2019, 14:54  •  98 • Украина
Лидер украинской партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что ему и «очень многим людям» хотелось бы видеть от президента Украины Владимира Зеленского дела, а не только заявления.
 
Reuters
 

«Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации», — сказал он. 

Ранее Вакарчук заявил, что его партия «Голос» поддержит политическую силу Зеленского «Слуга народа» в случае соответствия своим идеологическим принципам. 

В июле он предложил принять закон об отношениях Украины и России.

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