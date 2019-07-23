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Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Украиной и Россией

23 июля 2019, 02:09  •  53 • Украина
Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах. Об этом он заявил «Укринформу». По его словам, данный закон очертил бы «что можно, а что нет».
 
Reuters © Gleb Garanich
 

В качестве примера он привёл ситуацию с гастролями, когда одни украинские артисты категорически отказываются ездить на российскую территорию, а другие активно гастролируют в России.

«Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло чёткий закон, условно говоря, о сосуществовании», — указал он.

Ранее Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.

В мае экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому налаживать диалог с Россией.

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