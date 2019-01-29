Вакарчук отказался поддержать Порошенко на выборах президента Украины

Известный украинский исполнитель, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что на предстоящих президентских выборах в своей стране не планирует поддерживать ни действующего главу государства Петра Порошенко, ни кого-либо еще из кандидатов.

Напомним, что выборы следующего президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Когда началась президентская гонка, некоторые ожидали, что Вакарчук также выдвинет свою кандидатуру на пост первого лица государства.

Ряд проведенных в прошлом году опросов показывал, что лидер "Океана Эльзы" имеет сравнительно неплохие рейтинги среди украинских избирателей и мог бы потягаться даже с некоторыми политиками первой величины. Более того, в начале января депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил СМИ, что в настоящий момент президент Порошенко активно пытается склонить Вакарчука на свою сторону.

Ранее музыкант заявил, что не будет участвовать в выборах, как один из кандидатов. Сейчас он уточнил, что не собирается поддерживать Порошенко, Тимошенко или кого-то еще из кандидатов.

"У меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты. Я думаю, что как избиратель и как сознательный гражданин, который декларирует желание настоящих изменений, для меня сейчас является главным не фамилия, а идеи и их имплементация", — заявил Святослав Вакарчук.

Цитата приводится по версии РИА Новости.